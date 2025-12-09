rashifal-2026

हार्दिक पांड्या की आतिशी पारी ने भारत को द.अफ्रीका के खिलाफ पहुंचाया 175 रनों तक

WD Sports Desk

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (21:06 IST)
INDvsSA हार्दिक पंड्या (नाबाद 59*) की विस्फोट अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने मंगलवार को पहले टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य दिया।

आज यहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 17 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। शुभमन गिल (चार) और कप्तान सूर्यकुमार यादव (12) रन बनाकर आउट हुये। दोनों बल्लेबाजों को लुंगी एन्गिडी ने आउट किया। इसके बाद तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने पारी को संभालाने का प्रयास किया।

दोनों बल्लेबाजों अभी टीम के स्कोर पर 48 के स्कोर तक ले गये थे कि अभिषेक शर्मा 17 को लुथो सिपामला ने आउटकर भारत को तीसरा झटका दिया। शुरुआत 10 ओवरों में पिच पर उछाल और धीमापन के कारण भारतीय बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी आक्रमण के आगे खुलकर नहीं खेल सके। इसके बाद तिलक वर्मा (26) और अक्षर पटेल (23) रन बनाकर आउट हुये। शिवम दुबे 11 रन बनाकर आउट हुये।

शुरुआती 10 ओवर में बल्लेबाजी बेहद कठिन थी। अतिरिक्त उछाल और पिच का धीमापन बल्लेबाज़ों के लिए काफी मुश्किलें पेश कर रहा था। हालांकि गिरते विकेटों के बीट हार्दिक ने कमाल की पारी खेलते हुए, भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया है। पिच पर स्पिनरों के लिए कुछ खास नहीं है। साथ ही ओस का असर साफ देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत को यह मैच जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है।

भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। हार्दिक पंड्या ने 28 गेंदों में छह चौके और चार छक्के उड़ाते हुए (नाबाद59 ) रनों की पारी खेली। रोहित, सूर्यकुमार और कोहली के बाद 100 टी-20 में छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हार्दिक। जितेश शर्मा नौ रन बनाकर नाबाद रहे। दक्षिण अफ्रीका के लिए लुंगी एन्गिडी ने तीन विकेट लिये। लुथो सिपामला को दो विकेट मिले । डॉनोवन फ़रेरा ने एक बल्लेबाज को आउट किया।

