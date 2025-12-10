हरफनमौला हार्दिक बने मैन ऑफ द मैच, 100 छक्के के बाद 100 विकेटों के भी करीब



हार्दिक ने बीसीसीआई टीवी पर जारी किए गए एक वीडियो में कहा, ''मेरी सोच यह थी कि मैं पहले की तुलना में अधिक दमदार और बेहतर वापसी करूं। चोटें मानसिक रूप से आपकी परीक्षा लेती हैं और साथ ही कई तरह के संदेह भी पैदा करती हैं। इससे उबरने में अपने करीबी लोगों का भी बड़ा योगदान होता है।''



हार्दिक पांड्या ने द.अफ्रीका के खिलाफ वापसी कर 28 गेंदो में नाबाद 59 रन जड़े जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके अलावा उन्होंने डेविड मिलर को अपनी पहली ही गेंद पर चलता कर टी-20 विश्वकप 2024 के अंतिम ओवर की याद दिला दी। अपनी पारी में वह 100 टी-20 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए। उनसे ऊपर सिर्फ विराट कोहली (124 छक्के), सूर्यकुमार यादव (155 छक्के) और रोहित शर्मा (205 छक्के) हैं। वही वह इस प्रारुप में 99 विकेट ले चुके हैं। अगर उन्हें कल 13वां ओवर मिल जाता तो वह 100 विकेटों का कारनामा भी पूरा कर सकते थे।हार्दिक ने बीसीसीआई टीवी पर जारी किए गए एक वीडियो में कहा, ‘‘मेरी सोच यह थी कि मैं पहले की तुलना में अधिक दमदार और बेहतर वापसी करूं। चोटें मानसिक रूप से आपकी परीक्षा लेती हैं और साथ ही कई तरह के संदेह भी पैदा करती हैं। इससे उबरने में अपने करीबी लोगों का भी बड़ा योगदान होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा जिससे मुझे अधिक आत्मविश्वास मिला तथा खुद पर भरोसा करने और अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से विश्वास करने में मदद मिली है। मुझे एक खिलाड़ी के रूप में खुद पर पूरा भरोसा है। मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, तो दूसरे आप पर कैसे विश्वास करेंगे।’’





उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि मैं जीवन में बेहद ईमानदार और यथार्थवादी इंसान रहा हूं जिससे मुझे बहुत मदद मिली है। मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि अन्य लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं हमेशा इस पर ध्यान देता हूं कि मैं खुद के बारे में क्या सोच रहा हूं।’’





हार्दिक पांड्या ने कहा, ‘‘अब वो समय आ गया है जब हार्दिक पंड्या सिर्फ खेल खेलना चाहता है, मैदान पर हर पल का आनंद लेना चाहता है। अब बड़ा और बेहतर बनना ही मेरे जीवन का ध्येय है।’उन्होंने कहा, ‘‘आपको एक रॉकस्टार होना चाहिए। आप आते हैं, 10 मिनट तक परफॉर्म करते हैं और भीड़ पागल हो जाती है, मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा रही है। मैंने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया और उनसे सबक लिया। इसलिए जब भी मैं मैदान पर उतरता हूं तो मुझे लगता है कि दर्शक बस मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वे मुझे बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए ही इंतजार कर रहे हैं।

