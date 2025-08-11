घर पर खत्म करेंगे ICC Trophy का सूखा, वनडे विश्वकप से पहले गरजी हरमनप्रीत (Video)

उन्होंने कहा, “आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की भारत में वापसी महिला क्रिकेट के लिए एक निर्णायक क्षण है, जो एक सच्चे विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के लिए मंच तैयार करता है जो इस खेल के वैश्विक कद को और ऊंचा करेगा। आईसीसी में, हम नए विचारों के लिए खुले हैं और महिला क्रिकेट की बढ़ती गति को बनाए रखने के लिए लगातार तरीके तलाश रहे हैं। आज की पैनल चर्चा जैसी बातचीत हमारे सामूहिक दृष्टिकोण को आकार देने और प्रगति को गति देने में अमूल्य है।”
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 11, 2025विश्व कप 30 सितंबर से दो नवंबर तक चलेगा। दो देशों के कुल पांच शहरों में इस टूर्नामेंट के मैच खेलें जायेंगे। जिनमें विशाखापत्तनम, इंदौर, गुवाहाटी और कोलंबो शामिल हैं। बेंगलुरु भी घोषित केंद्रों में से एक है, लेकिन इस पर थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि स्थानीय कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) को अभी तक अनुमति नहीं मिली है।
Legends of the game Mithali Raj, Yuvraj Singh and the Indian team captain Harmanpreet Kaur, vice captain Smriti Mandhana and Jemimah Rodigues came together for the event.
