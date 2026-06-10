हैरी ब्रूक बने नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज, जो रूट को तगड़ा झटका

हैरी ब्रूक ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो रूट की जगह नंबर 1 बल्लेबाज़ का स्थान ले लिया। ब्रूक 2024 के बाद पहली बार नंबर 1 स्थान पर लौटे हैं। रूट खिसककर नंबर 3 पर आ गए हैं, जबकि ट्रैविस हेड नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। अफ़गानिस्तान के खिलाफ़ शतक लगाने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल दो पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 8 पर पहुंच गए।





गेंदबाज़ों में, लॉर्ड्स में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ शानदार प्रदर्शन के बाद गस एटकिंसन टॉप 10 में शामिल हो गए। वनडे में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ पाकिस्तान की सफलता के बाद अबरार अहमद नंबर 2 पर पहुंच गए और शाहीन अफ़रीदी टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब रहे।







Harry Brook takes the top spot in the ICC men's Test batting rankings; Joe Root drops to No. 3 pic.twitter.com/BduWD5LuNN — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 10, 2026 अबरार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में छह विकेट लिए और वनडे गेंदबाज़ों की लिस्ट में दो पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अफ़रीदी ने तीन मैचों में सात विकेट लिए और चार पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 9 पर पहुंच गए। बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ नाहिद राणा ने मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ सीरीज़ के पहले मैच में चार विकेट लेने के बाद 23 पायदान की बड़ी छलांग लगाई और नंबर 24 पर पहुंच गए। ब्रूक ने 56 रन बनाकर न्यूज़ीलैंड के खिलाफ़ कम स्कोर वाले पहले टेस्ट में इंग्लैंड को जीत दिलाने में मदद की, जबकि रूट ने 1 और 8 रन बनाए। एटकिंसन ने सात विकेट लिए, जिसमें दूसरी पारी में पांच विकेट लेना भी शामिल है, और वे सात पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 10 पर पहुंच गए। हालांकि उन्होंने पूरे टेस्ट में 18 रन बनाए, लेकिन यह टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 8 से 6 पर पहुंचने के लिए काफ़ी था। न्यू चंडीगढ़ में अफ़गानिस्तान के खिलाफ़, गिल ने 126 रन बनाए और भारत ने एक पारी और 300 रनों से अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत हासिल की।अबरार ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में छह विकेट लिए और वनडे गेंदबाज़ों की लिस्ट में दो पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अफ़रीदी ने तीन मैचों में सात विकेट लिए और चार पायदान ऊपर चढ़कर नंबर 9 पर पहुंच गए। बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ नाहिद राणा ने मीरपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ़ सीरीज़ के पहले मैच में चार विकेट लेने के बाद 23 पायदान की बड़ी छलांग लगाई और नंबर 24 पर पहुंच गए।