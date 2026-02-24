नेट रन रेट को शून्य तक ले जाने के लिए भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ यह करना होगा

इस ट्वीट के मुताबिक अगर भारत को अपनी नेट रनरेट 0 से आगे बढ़ानी है तो पहले बल्लेबाजी करने पर जिम्बाब्वे को 77 रनों से हराना है जो कि मुमकिन लगता है क्योंकि इंडीज ने भी इस टीम को 107 रनों से हराया है।
IND VS ZIM MATCH SCENARIO— Richard Kettleborough (@RichKettle07) February 24, 2026
India bats first:
For 0.01 net run rate, India should win by 77 runs
India bats second:
101 - chase in 7.1 overs
121 - in 8.4
141 - in 10.0
161 - in 11.3
181 - in 12.5
If this happens, then net run rate will be 0.01 pic.twitter.com/DjuZ91QJFV