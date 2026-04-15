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शेन वॉर्न की मौत में ‘COVID 19 Vaccine का रोल’? बेटे जैक्सन का बड़ा दावा [VIDEO]

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shane warne covid vaccine hindi news
BY: कृति शर्मा
Publish Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:01 IST) Updated Date: Wed, 15 Apr 2026 (12:12 IST)
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ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर Shane Warne के निधन को चार साल बीत चुके हैं, लेकिन अब उनके बेटे Jackson Warne के एक बयान ने इस मामले को फिर चर्चा में ला दिया है। जैक्सन ने ‘2 Worlds Collide’ पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पिता की मौत में COVID-19 वैक्सीन (COVID-19 Vaccine) की भी भूमिका हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि वॉर्न को पहले से कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं। 2022 में थाईलैंड में छुट्टियां मनाने गए शेन वॉर्न का अचानक दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण प्राकृतिक बताया गया था।
 
 
जैक्सन वॉर्न ने क्या कहा?
 
जैक्सन ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा:
“मुझे लगता है कि इसमें उसका (कॉविड वैक्सिन) हाथ है। मुझे नहीं लगता कि यह कहना अब कॉन्ट्रवर्सल है। भले ही Dad को पहले से हेल्थ इशू (Health Issue) थे, मुझे लगता है कि इसकी वजह से वह खुलकर सामने आ गए और यह एक ऐसी बात है जिससे मैंने हमेशा स्ट्रगल किया है।”
 
उन्होंने आगे कहा:
“जैसे ही मैंने फोन काटा, मैंने सरकार को ब्लेम किया। मैंने कोविड और वैक्सिन को ब्लेम किया। यह मेरा पहला इम्प्रेशन था।”
 
जैक्सन ने यह भी दावा किया कि:
“मुझे लगता है कि उन्होंने तीन या चार वैक्सिन डोज ली थीं। वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन काम की वजह से उन्हें लेना पड़ा। उन्हें भी दूसरों की तरह फोर्स किया गया।”

 बयान और सच्चाई के बीच
 
हालांकि जैक्सन के इन बयानों के बावजूद, आधिकारिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि शेन वॉर्न की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई, जिसे प्राकृतिक कारण माना गया। वॉर्न को 2021 में COVID-19 भी हुआ था और उस दौरान उनकी हालत काफी बिगड़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक समय वेंटिलेटर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ी थी। लेकिन इसके बाद वह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए थे।
 
 
लाइफस्टाइल और हेल्थ पर भी बोले जैक्सन
 
जैक्सन ने अपने पिता की लाइफस्टाइल पर भी बात की। उन्होंने कहा:
“उस समय डैड हेल्दी थे, खुश थे और लंबे समय बाद काफी अच्छे दिख रहे थे। हां, वो स्मोक और ड्रिंक (Smoke and Drink) करते थे, लेकिन बहुत से लोग 80-90 साल की उम्र में भी इससे ज्यादा करते हैं।”
 
उन्होंने यह भी माना कि इस विषय पर ज्यादा सोचने से केवल गुस्सा बढ़ता है:
“मैं कोशिश करता हूं कि इस बारे में ज्यादा न सोचूं, क्योंकि इससे सिर्फ गुस्सा बढ़ता है और वो किसी के लिए अच्छा नहीं है।”

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 क्रिकेट जगत में अब भी कायम है वॉर्न का कद
 
शेन वॉर्न क्रिकेट इतिहास के महानतम स्पिनरों में गिने जाते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट और 194 वनडे मैच खेले और कुल 1000 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए। उनकी अचानक मौत ने पूरी क्रिकेट दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, और अब उनके बेटे के बयान ने इस चर्चा को एक बार फिर जीवित कर दिया है।

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About Writer कृति शर्मा
कृति शर्मा एक पैशनेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और डिजीटल कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें वेबदुनिया के साथ लगभग 3 साल का अनुभव है।  अपने करियर की शुरुआत उन्होंने पॉकेट एफएम में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर की थी। इंदौर के रेनैसां कॉलेज से BAJMC और  देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म.... और पढ़ें

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