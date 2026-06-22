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मां बनने के बाद महिला क्रिकेटर कैसे उतरें मैदान पर, ICC ने जारी किए दिशा निर्देश

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Women world cup
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 (17:52 IST) Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 (18:00 IST)
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International Cricket council (ICC) ने सोमवार को महिला क्रिकेटरों के लिए ‘गर्भावस्था' के बाद खेल में वापसी के लिए दिशा निर्देशजारी किए हैं।इन दिशा निर्देशों में सदस्य बोर्ड के लिए एक पूरा सिस्टम बताया गया है ताकि वे खिलाड़ियों को गर्भावस्था, बच्चे के जन्म और शीर्ष स्तर की क्रिकेट में वापसी के दौरान मदद कर सकें।

इन दिशा निर्देश के अनुसार बोर्ड हर खिलाड़ी के लिए एक खास केस मैनेजर नियुक्त करें, ट्रेनिंग का लचीला माहौल दें, बच्चों की देखभाल और यात्रा में मदद करें, और गर्भावस्थाव बच्चे के जन्म के बाद की अवधि में मेडिकल और सेहत से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच पक्की करें।

यह कदम महिला क्रिकेट के बढ़ते पेशेवर होने के बीच उठाया गया है, क्योंकि अब अधिकतर खिलाड़ी अपने खेल करियर के दौरान परिवार शुरू करने का फैसला कर रही हैं। आईसीसी की मेडिकल एडवाइजरी कमेटी ने ये दिशा निर्देश तैयार किए हैं और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की डॉक्टर डॉ. फिलिप्पा इंगे ने इसकी अगुवाई की है। इनका मकसद सदस्य बोर्ड को खिलाड़ियों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए स्थानीय कानूनों के अनुसार अपनी प्रेग्नेंसी और खेल में वापसी की पॉलिसी बनाने में मदद करना है।
इस सिस्टम के केंद्र में खेल में वापसी का छह-चरणों वाला मॉडल है – रेडी (तैयार), रिव्यू (समीक्षा), रिस्टोर (बहाली), रीकंडीशन (फिर से तैयार होना), रिटर्न (वापसी) और रिफाइन (बेहतर बनाना)। इसमें बच्चे के जन्म के बाद रिकवरी से लेकर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी और उसके बाद लगातार निगरानी तक की क्रमिक प्रक्रिया बताई गई है।

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