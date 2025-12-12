ICC T20I World Cup के लिए टिकट खिड़की खुली, दर्शकों का जबरदस्त उत्साह

आईसीसी के मुख्य कार्यकारी संजोग गुप्ता ने कहा, “टिकट बिक्री का पहला चरण अब तक के सबसे सुलभ और ग्लोबल आईसीसी इवेंट को आयोजित करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा विजन स्पष्ट है: हर फ़ैन, चाहे उसका बैकग्राउंड, जगह या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए।”
West Indies vs Nepal and England vs Nepal in the 2026 T20 World Cup are now COMPLETELY SOLD OUT— Shiva Wagle (@aseemshiva78) December 11, 2025
Nepal fans have officially taken over Wankhade — this is turning into a home-match atmosphere for Nepal
The noise, the colour, the energy — Nepal’s fanbase is rewriting narrative! pic.twitter.com/Gz0tHwN5xV
Feb 8 - NZ vs AFG in Chennai SOLD OUT within 1 hour .
— Ragav (@ragav_x) December 11, 2025टूर्नामेंट के पहले चरण में ग्रुए ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स, नामीबिया। ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बंगलादेश, नेपाल, इटली। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई है।टूर्नामेंट की 20 टीमों को चार-चार के पांच ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ फेज में जाएंगी, जहां उन्हें आगे चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा।