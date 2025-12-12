Festival Posters

ICC T20I World Cup के लिए टिकट खिड़की खुली, दर्शकों का जबरदस्त उत्साह

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 12 दिसंबर 2025 (11:54 IST)
अगले साल सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने वाले पुरुष टी-20 विश्वकप 2026 के लिए गुरुवार शाम को टिकटों की बिक्री शुरु हो गई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने  बताया कि भारतीय समयनुसार शाम 6:45 बजे बिक्री शुरू होगी। टिकट बिक्री के पहले चरण में कुछ भारतीय स्टेडियम में टिकट प्रशंसक खरीद सकेंगे। टिकट बिक्री के दूसरे चरण की तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका के आठ स्टेडियमों में खेला जायेगा।
आईसीसी के मुख्य कार्यकारी संजोग गुप्ता ने कहा, “टिकट बिक्री का पहला चरण अब तक के सबसे सुलभ और ग्लोबल आईसीसी इवेंट को आयोजित करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के लिए हमारा विजन स्पष्ट है: हर फ़ैन, चाहे उसका बैकग्राउंड, जगह या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे वर्ल्ड-क्लास क्रिकेट का स्टेडियम में अनुभव करने का मौका मिलना चाहिए।”
टूर्नामेंट के पहले चरण में ग्रुए ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड्स, नामीबिया। ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, ओमान। ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, बंगलादेश, नेपाल, इटली। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा, यूएई है।टूर्नामेंट की 20 टीमों को चार-चार के पांच ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें सुपर आठ फेज में जाएंगी, जहां उन्हें आगे चार-चार के दो ग्रुप में बांटा जाएगा।

