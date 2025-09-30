Navratri

ICC Women's World Cup : इंदौर में ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड मुकाबले पर बारिश का साया

WD Sports Desk

, मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (15:42 IST)
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को खेले जाने वाले आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) ने इस मुकाबले के दौरान वर्षा की संभावित स्थिति से निपटने के लिए खास इंतजाम किए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
 
मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक वीपी सिंह चंदेल ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया,‘‘मॉनसून ने इंदौर से अब तक विदाई नहीं ली है। खम्भात की खाड़ी के ऊपर सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण के कारण शहर में तीन अक्टूबर तक हल्की बारिश के आसार हैं।’’
 
एमपीसीए के मीडिया प्रबंधक राजीव रिसोड़कर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड विश्व कप मैच के दौरान बारिश की संभावित स्थिति से निपटने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मुकाबले के दौरान मैदान और पिच सही-सलामत बने रहें।
 
उन्होंने बताया,‘‘विश्व कप मैच के दौरान बारिश होने पर पिच और मैदान को कवर से ढंकने और अन्य इंतजामों के लिए होलकर स्टेडियम में रिहर्सल भी की गई है ताकि मुकाबले के दौरान इन कामों में कम से कम वक्त खर्च हो।’’
 
रिसोड़कर ने बताया कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर महिला विश्व कप के पांच मुकाबलों की मेजबानी करेगा जिनमें 19 अक्टूबर को मेजबान टीम और इंग्लैंड के बीच होने वाली भिड़ंत शामिल है।
 
उन्होंने बताया कि विश्व कप मुकाबलों के लिए होलकर स्टेडियम में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है।
 
रिसोड़कर ने बताया कि करीब 30,000 दर्शकों की क्षमता वाले होलकर स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम और अन्य स्थानों को विश्व कप मुकाबलों के लिए खास तौर पर संवारा गया है। (भाषा) 

