भारत पाकिस्तान के कप्तानों ने टॉस पर फिर नहीं मिलाया हाथ

INDvsPAK भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव रविवार को कोलंबो में टी20 विश्व कप मैच में टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलायाऔर पिछले साल दुबई में एशिया कप के बाद से चली आ रही नीति को कायम रखा।





मैच से एक घंटा पहले कोलंबो में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘‘हाथ नहीं मिलाने की नीति जारी रहेगी।’’





मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों और सहायक स्टाफ के बीच भी हाथ नहीं मिलाया जाएगा। सूर्यकुमार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के सम्मान और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए यह नीति अपनाई है।





यह बात तब साफ हो गई थी जब सूर्यकुमार और सलमान में से किसी ने भी हाथ मिलाने का वादा नहीं किया था जबकि पाकिस्तान के कप्तान ने कहा कि वह क्रिकेट की भावना को ‘बनाए रखना’ चाहेंगे। अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले की कड़वी यादें अब भी भारतीय टीम के मन में ताजा हैं। दुबई में टूर्नामेंट से पहले कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में सूर्यकुमार के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से हाथ मिलाने के बाद भारी विरोध हुआ था।

