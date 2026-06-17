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लखनऊ वनडे में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से रौंदा, सीरीज में बनाई अजेय बढ़त

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India
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 17 Jun 2026 (22:06 IST) Updated Date: Wed, 17 Jun 2026 (22:39 IST)
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AFGvsIND कप्तान शुभमन गिल (154) और ईशान किशन (125) के बेहतरीन शतकों तथा उनके बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रन की लाजवाब साझेदारी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में बुधवार को 170 रन के बड़े अंतर से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अपराजेय बढ़त बना ली।

भारत ने 49.5 ओवर में 402 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद अफगानिस्तान को 44.3 ओवर में 232 रन पर ढेर कर दिया। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ ने तीन-तीन विकेट लेकर भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभायी। प्रिंस यादव को दो विकेट मिले।

पहली पारी के बाद ही यह लगभग तय हो गया था कि यह मैच भारत की तरफ़ जा रहा है। सबसे अहम था कि पहले मैच के शतकवीर रहमानउल्लाह गुरबाज़ को रोका जाए और किसी भी तरह के काउंटर अटैक को रोका जाए। ऐसा हुआ भी, गुरनूर ने गुरबाज़ (41) को आउट करते हुए मैच ख़त्म कर दिया। उसके बाद से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अफ़ग़ानिस्तान लक्ष्य के आस-पास भी पहुंच सकता है। गुरनूर ने एक बार फिर से तीन विकेट हासिल किए। प्रिंस ने भी दो विकेट लिए।

अफ़ग़ानिस्तान कभी भी जीत की दौड़ में नहीं था। बस सवाल यह था कि वे भारत को कितनी देर तक मैदान पर टिकाए रख सकते हैं। गुरबाज़ ने ज़बरदस्त शुरुआत की और उन्हें एक जीवनदान भी मिला, जब प्रिंस यादव की नो-बॉल पर वे आउट होने से बच गए। लेकिन वे इस दूसरे मौके का फ़ायदा नहीं उठा सके और जल्द ही आउट हो गए। इब्राहिम ज़दरान (21) भी बड़े स्कोर की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। रहमत शाह (79) ने ही कुछ हद तक संघर्ष किया। सेदिकुल्ला अटल (42) के साथ मिलकर उन्होंने 50 से ज़्यादा रनों की साझेदारी की और कुछ देर के लिए भारतीय गेंदबाज़ों को रोके रखा।


हालाँकि, जैसे ही वॉशिंगटन ने यह साझेदारी तोड़ी, अफ़ग़ानिस्तान की सम्मानजनक स्कोर तक पहुँचने की उम्मीदें तेज़ी से खत्म हो गईं। शाह एक छोर से संघर्ष करते रहे और एक जुझारू अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी बल्लेबाज़ों से उन्हें ज़्यादा साथ नहीं मिला। आखिरी दो विकेटों ने शाह का कुछ देर साथ दिया जिससे वे अपने स्कोर में कुछ और रन जोड़ सके, लेकिन हार को बस कुछ देर के लिए टाला जा सका। आखिरकार, 79 रन पर आउट होने वाले वे आखिरी बल्लेबाज़ बने और अफ़ग़ानिस्तान को आसानी से हार का सामना करना पड़ा।

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