Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






नवरात्रि में नारीशक्ति का प्रहार, लंका ढहाकर किया विश्वकप का आगाज

अमनजोत और दीप्ति के दम पर भारत की विजयी शुरुआत

Advertiesment
हमें फॉलो करें INDvsSL

WD Sports Desk

, बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 (11:25 IST)
INDvsAUS अमनजोत कौर (57 और एक विकेट) और दीप्ति शर्मा ( 53 और 3 विकेट) के हरफनमौला प्रदर्शन से भारत ने श्रीलंका को मंगलवार को डकवर्थ लुइस नियम के तहत 59 रन से रौंद कर महिला विश्व कप में विजयी शुरुआत की।

भारत ने वर्षा से प्रभावित मैच में आठ विकेट पर 269 रन का सम्मानजनक स्कोर बना बनाया। डकवर्थ लुइस नियम के तहत श्रीलंका को जीत के लिए 271 रन का लक्ष्य मिला लेकिन उसकी पूरी टीम 45.4 ओवर में 211 रन पर सिमट गयी।

भारत ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को लगातार दबाव में रखा और उसे कोई मौका नहीं दिया। श्रीलंका की तरफ से कप्तान चामरी अटापट्टू (43) और नीलाक्षी डिसिल्वा (35) के अलावा कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना नहीं कर सका। हर्षिता समरविक्रमा ने 28 रनों का योगदान दिया।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

भारत की पारी में शानदार अर्धशतक बनाने वाली अमनजोत और दीप्ति ने गेंदबाजी में भी हाथ दिखाते हुए विकेट झटके। दीप्ति ने 54 रन पर तीन विकेट और अमनजोत ने 37 रन पर एक विकेट लिया। स्नेह राणा और श्री चरनी ने दो-दो विकेट हासिल किये।

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को श्रीलंका से सिर्फ़ एक बार खतरा महसूस हुआ, वो था कप्तान अथापट्टू और हर्षिता समरविक्रमा के बीच दूसरे विकेट की साझेदारी के दौरान। भारत की यॉर्कर गेंदों की बौछार ने जब इसे तोड़ा, तो श्रीलंका की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई।

श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में वर्षा से दो बार बाधा पड़ी। पहले निर्धारित ओवरों की संख्या 48 और फिर 47 कर दी गयी। भारत ने अपने छह विकेट 124 रन पर गंवा दिए थे लेकिन अमनजोत और दीप्ति के अर्धशतकों ने भारतीय पारी को संभाल लिया। दीप्ति पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुईं।

अमनजोत कौर विश्व कप में नंबर आठ पर आने के बाद अर्धशतक लगाने वाली सिर्फ दूसरी बल्लेबाज बन गयीं। यह नंबर आठ बल्लेबाज का विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। अमनजोत ने 56 गेंदों पर 57 रन में पांच चौके और एक छक्का लगाया जबकि दीप्ति ने 53 गेंदों पर 53 रन में तीन चौके लगाए।
एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 200 का स्कोर भी नहीं बना पाएगा। रनावीरा ने एक ही ओवर में तीन झटके देते हुए भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्स के बाद हरमनप्रीत कौर भी पवेलियन लौट गई थीं। इसके बाद अपने अगले ही ओवर में रनावीरा ने ऋचा घोष का भी शिकार कर लिया और भारत महज 124 के स्कोर पर छह विकेट गंवा चुका था। लेकिन यहां से दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर के बीच शतकीय साझेदारी हुई और दोनों ने ही अर्धशतक जड़े। इसके बाद स्नेह राणा के कैमियो की बदौलत भारत ने स्कोरबोर्ड पर 269 जोड़ लिए।

ALSO READ: श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुट

प्रतीका रावल ने 37 और हरलीन देओल ने 48 रन बनाये जबकि स्मृति मंधाना आठ और कप्तान हरमनप्रीत कौर 21 रन बनाकर आउट हुईं। जेमिमा रोड्रिग्स का खाता भी नहीं खुला। स्नेह राणा ने 15 गेंदों पर नाबाद 28 रन में दो चौके और दो छक्के लगाए।श्रीलंका की तरफ से इनोका रनावीरा ने 47 रन देकर सर्वाधिक चार विकेट लिए।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एशिया कप के नायक तिलक वर्मा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेड्डी से मुलाकात की [VIDEO]

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels