पहले वनडे में भारतीय महिला टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 214 रनों पर सिमटी

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (12:51 IST)
AUSvsIND ब्रिसबेन के एलेन बॉर्डर फील्ड में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय मैच में भारतीय महिला टीम  48.3 ओवरों में 214 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम के लिए स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अर्धशतक जड़े। निचले क्रम पर काश्वी गौतम ने महत्वपूर्ण 43 रनों की पारी खेलकर भारत को 200 पार पहुंचाया।
स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 7 चौकों से 58 रनों की पारी खेली वहीं हरमनप्रीत ने 53 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एश्ले गार्डनर ने 7 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए।इससे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मंगलवार को यहां पहले महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।भारतीय टीम ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 श्रृंखला 2-1 से जीती थी।

