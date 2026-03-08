Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पहली बार न्यूजीलैंड पर T20I विश्वकप में जीत, यह रही फाइनल की 11 बड़ी बातें

Advertiesment
India
BY: WD Sports Desk
Publish Date: Sun, 08 Mar 2026 (23:51 IST) Updated Date: Sun, 08 Mar 2026 (23:55 IST)
google-news
INDvsNZ न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदकर भारत तीसरी बार विश्वविजेता बन गया है। न्यूजीलैंड इससे पहले भारत के खिलाफ टी-20 विश्वकप में हमेशा जीतते आई थी। साल 2007 में जब भारत ने विश्वकप जीता था तब भी लीग मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था।

इसके बाद साल 2016 में न्यूजीलैंड ने भारत को नागपुर में हराया था। इस कारण इस मैच को लेकर भारतीय फैंस की धड़कने बढ़ी हुई थी। साल 2021 में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। उसका बदला आज भारत ने सूद समेत ले लिया।

- भारत ने किसी भी टी-20 विश्वकप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया।

- 2021 टी-20 विश्वकप के बाद पहली बार भारत के तीनों सलामी बल्लेबाज ने टी-20 विश्वकप में 50 प्लस का स्कोर किया।

-   यह इस विश्वकप में भारत की सर्वश्रेष्ठ सलामी साझेदारी और सर्वश्रेष्ठ पावरप्ले स्कोर (92 रन) रहा

- संजू सैमसन ने लगातार तीसरा अर्धशतक जड़ा, नॉक आउट मैच में ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बने।

- अभिषेक शर्मा ने इस विश्वकप का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। 

- संजू सैमसन ने विराट कोहली का 319 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा जो किसी भी टी-20 विश्वकप में किसी भी भारतीय के लिए सर्वश्रेष्ठ है।

- वरुण चक्रवर्ती ने 14 विकेट चटकाए वह इस टूर्नामेंट के सबसे सफल गेंदबाज साबित हुए। 

- इस मैच में चार विकेट लेने के साथ जसप्रीत बुमराह टी-20 विश्वकप में सबसे अधिक 40 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गये है।

- न्यूजीलैंड पर मिली 96 रनों की जीत रनों के लिहाज से टी-20 विश्वकप फाइनल की सबसे बड़ी जीत है।

- भारत इस खिताब को 3 बार पाकर प्रारुप की सबसे सफल टीम बनी ।

- यह पहली बार हुआ जब भारत ने रविवार को और अहमदाबाद के इस स्टेडियम में खिताबी जीत पाई।



हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

हिस्ट्री रीपीट की और डीफीट की, घर पर और लगातार टी-20 विश्वकप जीतने वाली पहली टीम बनी भारत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels