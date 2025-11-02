Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वनडे विश्व विजेता बनी भारत की बेटियां, द.अफ्रीका को 52 रनों से हराया

Advertiesment
हमें फॉलो करें INDvsSA

WD Sports Desk

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (23:50 IST)
INDvsSA भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में इतिहास रचकर एकदिवसीय विश्वकप में अपना कब्जा जमा लिया। भारत के लिए शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाया और पहली बार इस कप को जीत लिया। इसे पहले भारत ने साल 2005 और 2017 में फाइनल में जगह बनाई थी लेकिन उसे सिर्फ उप विजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा था। 

इससे पहले एकदिवसीय विश्वकप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया (7 बार) , इंग्लैंड 4 बार और न्यूजीलैंड एक बार विश्वकप पर कब्जा बना पाया है। भारत इसी के साथ विश्वकप जीतने वाली पहली एशियाई महिला टीम बन गया है।

299 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी द.अफ्रीका की शुरुआत अच्छी हुई लेकिन जैसे ही पहला विकेट रन आउट के रुप में गया तो द. अफ्रीका के बल्लेबाज नियमित अंतराल पर विकेट खोता रहा। सिर्फ द.अफ्रीकी कप्तान लोरा वॉलवार्ट ही शतक बना सकी। बाकी की बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाई।
भारत महिला एकादश:- शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमाह रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

दक्षिण अफ्रीका महिला एकादश :- लॉरा वुल्फार्ट (कप्तान), तेजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लूस, मारिजान कप्प, सिनालो जाफ्टा, एनेरी डर्कसन, क्लोई ट्राईऑन, नडीन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सलामी शतकीय साझेदारी के बाद भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 300 का आंकड़ा नहीं छू पाया भारत

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels