भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को पहले T-20I में दी 8 विकेटों से पटखनी

, रविवार, 21 दिसंबर 2025 (22:33 IST)
INDvsSLभारतीय गेंदबाजों के कमाल के बाद जेमीमा रॉड्रीगेस के अर्धशतक की बदौलत भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 विकेटों से हरा दिया।भारत ने सिर्फ अपने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा का विकेट गंवाया।जेमीमा को 44 गेंदो में 69 रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया।
इससे पहले विष्मी गुणरत्ने (39), हर्षिता समाराविक्रमा (21) और हसिनी परेरा (20) की जूझारु पारियों के दम पर श्रीलंका की महिला टीम ने रविवार को पहले टी-20 मुकाबले में भारत को जीत के लिए 122 रनों का लक्ष्य दिया।
आज यहां टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने तीसरे ही ओवर में कप्तान चामरी अटापट्टू (15) का विकेट गंवा दिया। उन्हें क्रांति गौड ने बोल्ड आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आयी हसिनी परेरा ने विष्मी गुणरत्ने के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 10वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने हसिनी परेरा (20) आउट कर इस साझेदारी का अंत किया।

श्रीलंका का तीसरा विकेट हर्षिता समाराविक्रमा (21) के रूप में गिरा। उन्हें श्री चारणी ने बोल्ड आउट किया। नीलाक्षी डिसिल्वा (आठ) और कविशा दिलहारी (छह) रनआउट हुई। श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 121 रनों का स्कोर खड़ा किया।भारत के लिए क्रांति गौड, दीप्ति शर्मा और श्रीचारणी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

IPL Kids 156 रनों पर सिमटे, पाकिस्तान ने 191 रनों से हराकर जीता U19 Asia Cup

