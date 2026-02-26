khatu shyam baba

भारत ने 72 रनों से जिम्बाब्वे को हराकर किया टी-20 विश्वकप से बाहर

BY: WD Sports Desk
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (22:47 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (23:11 IST)
INDvsZIM भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 72 रनों से हराकर टी-20 विश्वकप की सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। भारत द्वारा दिए गए 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को जिम्बाब्वे ने पाने में हिम्मत दिखाई। उनके सलामी बल्लेबाज ब्रायन बेनेट ने 56 गेंदो में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और टीम ने 184 रन बनाए। 

भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। जिम्बाब्वे की यह दूसरी हार है और वह टी-20 विश्वकप से बाहर हो गई है। हालांकि उसे अपना आखिरी मैच दक्षिण अफ्रीका से खेलना है। वहीं भारत का अंतिम मैच वेस्टइंडीज से होगा जिसका विजेता सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा।
257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए ब्रायन बेनेट और टी मारूमानी की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 44 रन जोड़े। सातवें ओवर में अक्षर पटेल ने टी मारूमानी (20) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने डिओन मेयर्स (छह) को अपना शिकार बना लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये सिकंदर रजा ने ब्रायन बेनेट के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े। 17वें ओवर में अर्शदीप ने सिकंदर रजा को बाउंड्री पर कैच आउट कराकर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। सिकंदर रजा ने 21 गेंदों में दो चौके और दो छक्के उड़ाते हुए 31 रन बनाये।

इसी ओवर की चौथी गेंद पर रायन बर्ल (शून्य) को पगबाधा आउट कर पवेलियन भेज दिया। 19वें ओवर में अर्शदीप ने टोनी मुनयोंगा (11) को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। 20वें ओवर में शिवम दुबे ने ताशिंगा मुसेकिवा (सात) को आउट किया। जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट पर 184 रन ही बना सकी और भारत ने 72 रनों यह मुकाबला जीत लिया। ब्रायन बेनेट ने 59 गेंदों में आठ चौके और छह छक्के लगाते हुए नाबाद 97 रनों की पारी खेली।

