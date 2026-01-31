न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर भारत का T20I सीरीज पर 4-1 से कब्जा

INDvsNZ ईशान किशन (103) के पहले आतिशी शतक,कप्तान सूर्यकुमार यादव (63) और हार्दिक पंड्या (42) की तूफानी पारियों तथा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (51 रन पर पांच विकेट) की घातक गेंदबाजी की मदद से भारत ने न्यूज़ीलैंड को पांचवें और अंतिम टी 20 मुकाबले में शनिवार को 46 रन से हराकर सीरीज 4-1 से जीत ली।





भारत ने पांच विकेट पर 271 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद न्यूज़ीलैंड को 19.4 ओवर में 225 रन पर समेट दिया। अर्शदीप अपने दो पहले ओवर में महंगे रहे लेकिन अपने अंतिम दो ओवरों उन्होंने चार विकेट लेकर पहली बार टी20 में पांच विकेट पूरे किये। अक्षर पटेल ने 33 रन देकर तीन विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती और रिंकू सिंह को एक-एक विकेट मिला।





ईशान ने 43 गेंदों पर 103 रन में छह चौके और 10 छक्के मारे। सूर्या ने 30 गेंदों पर 63 रन में चार चौके और छह छक्के उड़ाए। हार्दिक ने 17 गेंदों पर 42 रन में एक चौका और चार छक्के मारे। शिवम दुबे ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर पारी का समापन किया।







इसके बाद जो हुआ, वह ज़बरदस्त था। ईशान किशन ने ज़ोरदार पलटवार किया, न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की मैदान के हर कोने में धुलाई की और मोमेंटम भारत के पक्ष में वापस ले आए। जब किशन आक्रामक खेल रहे थे, तो सूर्यकुमार यादव ने शुरू में सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन जल्द ही वह भी इसमें शामिल हो गए। किशन ने तेज़ी से अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके तुरंत बाद, भारतीय कप्तान ने गियर बदला, लगातार छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया।



भारत की तरफ से क्या शानदार बैटिंग देखने को मिली। अभिषेक शर्मा (30) ने तेज़ शुरुआत करके माहौल बनाया, लेकिन संजू सैमसन (6) की मुश्किलें जारी रहीं और वह एक बार फिर सस्ते में आउट हो गए। अभिषेक ने 16 गेंदों में चार चौके और दो छक्के मारे। हालांकि दोनों ओपनर पावरप्ले के अंदर ही आउट हो गए, लेकिन इससे भारत की रफ़्तार धीमी नहीं हुई।इसके बाद जो हुआ, वह ज़बरदस्त था। ईशान किशन ने ज़ोरदार पलटवार किया, न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों की मैदान के हर कोने में धुलाई की और मोमेंटम भारत के पक्ष में वापस ले आए। जब किशन आक्रामक खेल रहे थे, तो सूर्यकुमार यादव ने शुरू में सपोर्टिंग रोल निभाया, लेकिन जल्द ही वह भी इसमें शामिल हो गए। किशन ने तेज़ी से अपना अर्धशतक पूरा किया, और उसके तुरंत बाद, भारतीय कप्तान ने गियर बदला, लगातार छक्के लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया।

137 रन की पार्टनरशिप तब टूटी जब सेंटनर ने भारतीय कप्तान को आउट किया, लेकिन किशन ने अपना हमला जारी रखा। इस लेफ्ट-हैंडर ने सिर्फ़ 42 गेंदों में शानदार शतक बनाया और फिर आउट हो गए। इसके बाद हार्दिक पंड्या ने आखिर में एक शानदार कैमियो खेलकर मैच को फिनिशिंग टच दिया। न्यूज़ीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह एक भूलने वाली रात थी, क्योंकि पारी के ज़्यादातर हिस्से में गेंद मैदान के हर कोने में जा रही थी।





लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूज़ीलैंड ने फिन एलेन की 80 रन की तूफानी पारी से एक समय एक विकेट पर 117 रन बना लिए थे लेकिन इसके बाद विकेटों का पतन हुआ और 137 रन तक जाते-जाते पांच विकेट गंवा दिए। न्यूज़ीलैंड की टीम इसके बाद वापसी नहीं कर पायी और 19.4 ओवर में 225 रन पर सिमट गयी।





