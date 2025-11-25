Biodata Maker

19 साल बाद भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए मिला 500+ रनों का लक्ष्य

WD Sports Desk

, मंगलवार, 25 नवंबर 2025 (15:20 IST)
INDvsSA ट्रिस्टन स्टब्स केवल छह रन से अपने टेस्ट करियर का तीसरा शतक लगाने से चूक गए लेकिन उनकी 94 रन की आकर्षक पारी से दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को यहां अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन पर समाप्त घोषित करके भारत के सामने दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में जीत के लिए 549 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा।

19 साल बाद भारत के पास 500 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती है। इससे पहले साल 2006 में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीतने के लिए कराची में 500 से ज्यादा का लक्ष्य रखा था।
दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारत 201 रन ही बना पाया था। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने कुल 548 रन की बढ़त हासिल की।स्टब्स ने 180 गेंद का सामना करके 94 रन बनाए जिसमें नाै चौके और एक छक्का शामिल है। उन्होंने टोनी डि जॉर्जी (49) के साथ चौथे विकेट के लिए 101 रन और वियान मुल्डर (नाबाद 35) के साथ पांचवें विकेट के लिए 82 रन की साझेदारी की।भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 62 रन देकर चार विकेट लिए। वाशिंगटन सुंदर ने एक विकेट लिया।

