पहली बार इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत हारा एकदिवसीय मैच

WD Sports Desk

, रविवार, 18 जनवरी 2026 (22:22 IST)
INDvsNZ इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारतीय पुरुष टीम ने एक अनचाहा रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार टीम को अपने सबसे भाग्यशाली स्टेडियम पर हार का सामना करना पड़ा है। इससे पहले महिला विश्वकप के मैच में भारतीय महिला टीम को भी छोटी दिवाली के दिन इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था।इस लिहाज से देखें तो पिछले 4 महीने में ही इस मैदान के 2 मैचों में भारत इस प्रारुप में हार चुका है।

भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले यहां हमेशा विजयी पताका लहराई है। यहां पर टीम इंडिया ने 7 मैच अपने कब्जे में किए लेकिन आज यह विजयी रथ रुक गया। 
भारत के तेज गेंदबाजों के शुरुआती झटकों के बावजूद न्यूजीलैंड ने मिचेल के लगातार दूसरे शतक और फिलिप्स के तूफानी सैकड़े से आठ विकेट पर 337 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।कोहली (108 गेंद) का दबाव में खेला गया शानदार और जुझारू शतक भारतीय टीम के काम नहीं आ सका जिससे टीम जवाब में 46 ओवर में 296 रन पर ढेर हो गई। इससे भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंडसे पहली द्विपक्षीय वनडे श्रृंखला में हार का मुंह देखना पड़ा। दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे लेकिन कोहली डटे रहे और पारी के अंत में आउट हुए।

न्यूजीलैंड के लिए जैकरी फोक्स ने 77 रन देकर तीन और क्रिस्टियन क्लार्क ने 54 रन देकर तीन तीन विकेट झटके। वहीं जेडन लेनोक्स ने 42 रन देकर दो विकेट हासिल किए।मिचेल और फिलिप्स ने चौथे विकेट के लिए 188 गेंद में 219 रन की साझेदारी करके पारी की पूरी तस्वीर बदल दी। 

