द.अफ्रीका को 74 रनों पर समेटकर टीम इंडिया की 101 रनों की बड़ी जीत

INDvsSA हार्दिक पंड्या (नाबाद 59/ एक विकेट ) और गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत ने मंगलवार को पहले टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 101 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।
176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 16 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। क्विंटन डी कॉक (शून्य) और ट्रिस्टन स्टब्स (14) को अर्शदीप ने आउट किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज अधिक देर तक नहीं टिक सका।
डेवाल्ड ब्रेविस (22) ने दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक रन बनाये। कप्तान एडन मारक्रम (14) और मार्को यानसन 12 रन बनाकर आउट हुये। दक्षिण अफ्रीका के सात बल्लेबाज दहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सके। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने लुथो सिपामला (दो) को आउटकर 74 के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की पारी को समेट दिया।
भारत के लिए अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिये। हार्दिक पंड्या और शिवम दुबे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसके सबसे न्यूनतम टी-20 अंतरराष्ट्रीय स्कोर पर रोक दिया। इससे पहले द.अफ्रीका साल 2022 में राजकोट में 84 रनों पर सिमटी थी। मैच शुरु हुआ तो भारत के जीत की आशा कम ही थी क्योंकि मैदान पर ओस फैली पड़ी थी लेकिन द.अफ्रीका की खराब बल्लेबाजी और भारतीय गेंदबाजी की सटीकता ने मैच को एकतरफा बना दिया।