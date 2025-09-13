Dharma Sangrah

भारत को पाकिस्तान के इन 3 खिलाड़ियों से रहना होगा सावधान

WD Sports Desk

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:14 IST)
एशिया कप मुकाबले से पहले यूं तो भारत की टीम पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा मजबूत है कागज पर लेकिन कभी कभी यह आंकड़े सिर्फ किताब में ही रह जाते है और टीम मैदान मार ले जाती है। ऐसा हुआ था चैंपियन्स ट्रॉफी 2017 फाइनल में जब कागज पर मजबूत भारत को पाकिस्तान ने 180 रनों से मात दी थी।

अगर भारत को यह चैंपियन्स ट्रॉफी 2017 फाइनल वाली भूल नहीं करनी है तो 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा जो मैच को तेजी से पाकिस्तान की ओर मोड़ सकते हैं।
1) सैम अयूब- यूं तो पाकिस्तान टीम में फखर जमान है जिन्होंने भारत से चैंपियन्स ट्रॉफी 2017 फाइनल छीना था लेकिन अब वह उस फॉर्म और उम्र  में नहीं जो भारत को अकेले दम पर हरा सके। उन्हीं की जगह अब सैम अयूब ने ली है। यह सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की तरह खेलता है। खब्बू बल्लेबाज अगर देर तक टिक गया तो खासे रन बना सकता है इस कारण इस बल्लेबाज को जल्द पवैलियन रवाना करना जरूरी है। सैम अयूब को पाक टीम में शामिल किए हुए कम ही समय गुजरा है और वह टीम को ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभा चुके हैं।

2) मोहम्मद नवाज-  मोहम्मद नवाज गेंद और बल्ले से बेहतरीन फॉर्म में है। भारत के खिलाफ पाक की अंतिम टी-20 अंतरराष्ट्रीय  जीत में  मोहम्मद नवाज की अहम भूमिका थी। ट्राई सीरीज फाइनल में उन्होंने ही हैट्रिक लेकर पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर जीत दिलाई अन्यथा 141 का लक्ष्य बौना था। निचले क्रम पर आकर भी वह तेज रन बनाते हैं। पिछले कुछ मैचों से तो यह ही दिख रहा है। वह भारत की टीम को अंतिम ओवर में 2 बार गेंदबाजी कर चुके हैं और टीम को बेहतर ढंग से जानते हैं।
3) शाहीन शाह अफरीदी- लंबे समय से फॉर्म से बाहर चल रहे शाहीन शाह अफरीदी की ना केवल पेस वापस आ गई है बल्कि वह टीम को शुरुआती विकेट भी दिला रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज में बार बार उन्होंने यह करके दिखाया है।  शाहीन शाह अफरीदी ने साल 2021 में रोहित और राहुल को जल्द आउट कर और अंत में कोहली का विकेट दिलाकर पाक को पहली बार भारत के खिलाफ विश्वकप में जीत दिलाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मैदान भी वही था जिस पर कल दोनों टीमें मुकाबला खेलेंगी, वह चाहेंगे कि ऐसा ही कुछ प्रदर्शन दोहराए खासकर जब पहले गेंदबाजी मिले।

