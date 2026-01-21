नागपुर में रुद्र अभिषेक, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा T20I स्कोर

INDvsNZ अभिषेक शर्मा (84) और रिंकू सिंह (नाबाद 44) की विस्फोटक पारियों की बदौलत भारत ने बुधवार को पहले एकदिवसीय मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ सात विकेट पर 238 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। आज यहां न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।





HIGHEST TEAM SCORE FOR INDIA vs NEW ZEALAND IN T20I - 238/7 pic.twitter.com/r5hPGqAmaT — Johns. (@CricCrazyJohns) January 21, 2026

बल्लेबाजी करने उतरी भारत ने मैच की शुरुआत में 27 के स्कोर पर अपने दो विकेट गंवा दिये। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभाला और तेजी के साथ रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 99 रनों की साझेदारी हुई। 11वें ओवर में मिचेल सैंटनर ने सूर्यकुमार यादव को आउटकर इस साझेदारी का अंत किया। सूर्यकुमार यादव ने 22 गेंदों में चार चौके और एक छक्का उड़ाते हुए 32 रन बनाये। अगले ही ओवर में ईश सोढ़ी ने अभिषेक शर्मा को आउटकर भारत को चौथा झटका दिया। अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में पांच चौके और आठ छक्के उड़ाते हुए 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली।हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों में तीन चौके और एक छक्का लगाते हुए 25 रन बनाये। शिवम दुबे नौ रन और अक्षर पटेल पांच रन बनाकर आउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के लगाते हुए नाबाद 44 रनों की पारी खेली। अर्शदीप सिंह छह रन बनाकर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के लिए जेकब डफी और काइल जेमीसन ने दो-दो विकेट लिये। क्रिस्टियन क्लार्क, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।