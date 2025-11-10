Dharma Sangrah

जोमैटो एप्प पर बिक रहा INDvsSA टेस्ट का टिकट पावभाजी से भी सस्ता

सोमवार, 10 नवंबर 2025 (14:05 IST)
ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट मैच के टिकट दिवाली के दिन 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध हो गए थे।दिलचस्प बात यह थी कि यह पेटीएम या बुकमाय शो एप्प की जगह फूड डीलिवरी एप्प जोमैटो के जरिए टिकट बिक्री को वरीयता दी गई। टिकट की कीमत 60 रुपये प्रतिदिन (पांच दिन के लिए 300 रुपये) से शुरू होकर 250 रुपये प्रतिदिन (पूरे मैच के लिए 1,250 रुपये) तक है।इसको दिलचस्प बात ही कहेंगे कि न्यूनतम टिकट 60 रुपए पावभाजी से भी सस्ता है।

मौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14-18 नवंबर तक होने वाला यह मैच भारत-बांग्लादेश के बीच 2019 में गुलाबी गेंद से खेले गए मैच के बाद ईडन में पहला टेस्ट होगा।इस टेस्ट में विराट कोहली गुलाबी गेंद से शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे। लेकिन अब वह क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इससे पहले साल 2023 में विराट कोहली ने इडन गार्डन पर ही एकदिवसीय विश्वकप में शतक बनाया था।यह लगभग 13 वर्षों में विराट कोहली के बिना इस मैदान पर पहला टेस्ट भी होगा जिन्होंने पिछले महीने लंबे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।

इस टेस्ट से पहले ईडन गार्डन्स बंगाल के रणजी ट्रॉफी घरेलू मैचों की मेजबानी कर रहा है। टेस्ट के लिए पिच तैयार होने से पहले बंगाल का मुकाबला गुजरात से हुआ।

