Women T20I WC: भारत के लिए करो या मरो का मैच, सामने अविजित ऑस्ट्रेलिया

Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 (20:29 IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 (20:45 IST)
AUSvsIND भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को लंदन के मशहूर लॉर्ड्स में अपने आखिरी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप एक मैच में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी, जिसमें सेमीफाइनल में जगह पक्की होगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने अपने चारों मैच शानदार तरीके से जीतकर महिलाT20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल में लगभग जगह पक्की कर ली है।
ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम का नेट रन रेट (एनआरआर) 4.724 है, जो इंडिया के 2.268 से दोगुने से भी ज़्यादा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ने की मज़बूत स्थिति में है, लेकिन बंगलादेश के ख़िलाफ़ दक्षिण अफ़्रीका की बड़ी जीत के साथ एक बहुत बड़ी हार भी एनआरआर को काम में ला सकती है।
ऐसा है सेमीफाइनल का समीकरण
भारत, जो दुनिया की नंबर 3 टीम है, ग्रुप एक स्टैंडिंग में पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और बंगलादेश पर जीत के बाद चार मैचों में छह पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि उसे दक्षिण अफ़्रीका से एकमात्र हार मिली है। इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया पर जीत से सेमीफ़ाइनल में जगह लगभग पक्की हो जाएगी, चाहे बंगलादेश बनाम दक्षिण अफ़्रीका का रिज़ल्ट कुछ भी हो।
अगर इंडिया हार जाता है, तो हरमनप्रीत कौर की टीम को रेस में बने रहने के लिए दिन में पहले साउथ अफ़्रीका को हराने के लिए बांग्लादेश की ज़रूरत होगी। इंडिया का बेहतर नेट रन रेट भी उन्हें प्रोटियाज़ ( 0.734) और बांग्लादेश (-0.849) पर काफ़ी बढ़त देता है।
यह मैच लॉर्ड्स में इंडिया का पहला विमेंस टी20 इंटरनेशनल मैच भी होगा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले भी इस मशहूर जगह पर एक महिला टी20 खेला है, लेकिन 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया पूरे टूर्नामेंट में ऐसी टीम लग रही थी जिसे हराना मुश्किल होगा, उसने चारों मैचों में शानदार जीत दर्ज की। फिर भी, उनका कोई भी खिलाड़ी अभी टूर्नामेंट के टॉप 10 रन बनाने वालों या विकेट लेने वालों में शामिल नहीं है, जो छह बार की चैंपियन टीम की गहराई और हरफनमौला ताकत को दिखाता है।
भारत के लिए, उप-कप्तान स्मृति मंधाना चार पारियों में 167 रन बनाकर सबसे सफल बैट्समैन रही हैं, जबकि बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी 12 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वालों में टॉप पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा योगदान देने वालों में एलिस पेरी रही हैं, जिन्होंने 127 रन बनाए हैं, और सोफी मोलिनक्स ने छह विकेट लिए हैं। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल की मुलाकातों से भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। उन्होंने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ जीतने से पहले 2025 विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम को बाहर कर दिया था।
ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी
महिला टी 20 इंटरनेशनल मैचों में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत पर भारी है, उन्होंने अपने 37 मैचों में से 27 जीते हैं। भारत ने नौ मैच जीते हैं जबकि एक मैच टाई रहा। ऑस्ट्रेलिया महिला टी20 वर्ल्ड कप हेड-टू-हेड में 5-1 से आगे है, जिसमें 2020 फ़ाइनल और 2023 सेमीफ़ाइनल में जीत शामिल हैं। स्मृति मंधाना ने विमेंस टी 20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की एकमात्र जीत में 83 रन बनाए थे, जो वेस्ट इंडीज़ में हुए 2018 एडिशन के ग्रुप स्टेज के दौरान मिली थी।
टीम इस प्रकार हैं:
भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रेमा रावत, अरुंधति रेड्डी, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव।
ऑस्ट्रेलिया: सोफी मोलिनी (कप्तान), फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी (विकेटकीपर), जॉर्जिया वोल, ताहलिया मैकग्रा (उप-कप्तान), एशले गार्डनर, किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, ग्रेस हैरिस, अलाना किंग, एलिसे पेरी, एनाबेल सदरलैंड, निकोला कैरी, मेगन शट, जॉर्जिया वेयरहैम।
समय: शाम 7:00 बजे
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