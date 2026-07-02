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15 अगस्त को भारत खेलेगा श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचों की अहम सीरीज

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India
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:40 IST) Updated Date: Thu, 02 Jul 2026 (15:47 IST)
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भारत श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त को गाले में खेलेगा। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट 23 अगस्त को कोलंबो के स्टेडियम में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए दोनों ही टीमों को अपने बचे 9 मैचों में से 7 मैच जीतने है। इस लिहाज से यह सीरीज बहुत अहम हो जाती है।

भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के चक्र में 9 मैचों में 4 जीत और 4 हार मिली है और एक मैच ड्रॉ हुआ है। इस कारण भारत का जीत प्रतिशत अंक तालिका में 48.15 है और वह पांचवे स्थान पर है। वहीं श्रीलंका छठवें स्थान पर है और उसका जीत प्रतिशत 44.44 है। श्रीलंका की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर है और उसको पहले टेस्ट में पारी की हार मिली है।

भारत चाहेगा कि यह 2 टेस्ट जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ घसियाली पिच के लिए गुंजाइश रखे। अगर न्यूजीलैंड में सीरीज हार भी जाते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत को अपने घर में खेलनी है। हालांकि घर पर भी भारत का रिकॉर्ड हाल में बहुत अच्छा नहीं रहा है।
वहीं श्रीलंका के लिए एक और हार फिर भले ही वह कैरिबियाई दौरे पर हो या फिर भारत के खिलाफ टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर कर देगी।  इस कारण यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है।

भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय श्रीलंका की स्पिन की मुफीद पिचें है। अगर इस दौरे पर टीम को जीत की आशा रखनी है तो स्पिन कोच साइराज बहुतुले को काफी काम करने होंगे।

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