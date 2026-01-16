बिगड़ते संबंधों के बीच कल होगा भारत बनाम बांग्लादेश का मैच U19 विश्वकप में

IPL 2026 में कोलकाता की टीम से मुस्तफिजुर रहमान के हटने के बाद टी-20 विश्वकप में भारत ना आने की कसम खा चुका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कल दो पड़ोसी देश क्रिकेट के ही मैदान पर आमने सामने होंगे।गौरतलब है कि दोनों ही देशों के बीच में भू राजनैतिक संबंध पिछले कुछ सालों से अच्छे नहीं रहे है।





भारत अंडर19 शनिवार को यहां क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अपने दूसरे ग्रुप स्टेज मैच में बांग्लादेश अंडर 19 से भिड़ेगा।टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत के बाद, नीली जर्सी वाले लड़के अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखने के लिए फेवरेट हैं, फैंस हेनिल पटेल को बेसब्री से देख रहे हैं, जिनके शुरुआती मैच में शानदार प्रदर्शन ने सुर्खियां बटोरी हैं।





अमेरिका के खिलाफ अपने शुरुआती गेम में, भारत अंडर19 ने बारिश से प्रभावित हालातों को पार करते हुए 96 रनों के बदले हुए टारगेट का पीछा किया। कप्तान आयुष म्हात्रे और उप-कप्तान वैभव सूर्यवंशी सस्ते में निपट गए, लेकिन विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू ने 41 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाकर भारत को 6 विकेट से जीत दिलाई। लेकिन, सबसे ज़्यादा चर्चा 18 साल के हेनिल पटेल की रही, जिन्होंने अमेरिका की बैटिंग लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने 7 ओवर में 16 रन देकर 5 विकेट लिए। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा तेज़, सटीक और शांत गेंदबाज़ी दिखाई। क्रिकेट फ़ैन्स और एक्सपर्ट्स ने इसे टूर्नामेंट में अब तक के सबसे शानदार बॉलिंग परफ़ॉर्मेंस में से एक बताया है।





भारत की टीम, जिसमें कई आईपीएल-कैप्ड खिलाड़ी हैं, को इस प्रतियोगिता में सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जा रहा है। हेनिल के अलावा, दीपेश देवेंद्रन और आरएस अंबरीश जैसे गेंदबाज़ों ने भी अनुशासित स्पेल से प्रभावित किया है, जबकि म्हात्रे की कप्तानी में बैटिंग ऑर्डर आक्रामक इरादे का वादा करता है।





दूसरी ओर, बांग्लादेश अंडर19 एक अलग कहानी लेकर आया है। 2020 के चैंपियन, जिन्होंने उस ऐतिहासिक फ़ाइनल में भारत को हराया था, इस टूर्नामेंट के लिए उनकी तैयारी ठीक नहीं रही है। उन्हें अंडर19 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान से सेमीफ़ाइनल में भारी हार का सामना करना पड़ा, और उनके दो वार्म-अप मैच बारिश के कारण रद्द हो गए। उनके अभियान का ज़्यादातर दारोमदार ज़वाद अबरार पर है, जिन्होंने एशिया कप के चार मैचों में 224 रन बनाए, लेकिन लगातार अच्छा नहीं कर पाए हैं। अगर टाइगर्स को भारत की मजबूत टीम को चुनौती देनी है, तो कप्तान अज़ीज़ुल हकीम और ऑल-राउंडर कलाम सिद्दीकी अलीन को अच्छा खेलना होगा।





क्वींस स्पोर्ट्स क्लब की पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद है, जिससे पूरी पारी में लगातार उछाल मिलता है। तेज गेंदबाज शुरुआत में कुछ मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन खेल के दूसरे हाफ़ में स्पिनर खेल में आ सकते हैं। बादल छाए रहने और बारिश की 55% संभावना, और तापमान 17°सेल्सियस से 22°सेल्सियस के बीच रहने से मैच पर असर पड़ सकता है, खासकर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर।











टीमों के बीच पिछले दो मुकाबलों में, दोनों टीमों ने एक-एक जीत हासिल की है। भारत अंडर19 की पिछली जीत दिसंबर 2024 में अंडर19 एशिया कप में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 59 रन की आरामदायक जीत थी। इंडिया अंडर19 के बल्लेबाज और हेनिल की गेंदबाजी के साथ मुकाबला इंडिया के पक्ष में एकतरफ़ा होगा। रिकॉर्ड चैंपियन को चुनौती देने के लिए बांग्लादेश को ज़वाद और खास बॉलर्स से जबरदस्त परफॉर्मेंस की जरूरत होगी।





इंडिया के आराम से जीतने की उम्मीद है, जिससे उनका अभियान पटरी पर रहेगा और बाकी टीमों को एक मजबूत संदेश जाएगा।



टीम इस प्रकार हैं:



भारत: आयुष म्हात्रे (कप्तान), आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, डी दीपेश, मोहम्मद एनान, एरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंह, विहान मल्होत्रा, उधव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन ए पटेल, हरवंश सिंह, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी।





बांग्लादेश: अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), जवाद अबरार, समिउन बसीर रतुल, शेख परवेज जिबोन, रिज़ान होसन, शहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन, रिफत बेग, साद इस्लाम रजिन, अल फहद, शहरयार अहमद, इकबाल हुसैन। रिजर्व: अब्दुर रहीम, देबाशीष सरकार देबा, रफी उज्जमां रफी, फरहान शहरियार, फरजान अहमद अलीफ, संजीद मजूमदार, एमडी सोबुज।





मैच का समय:- दोपहर 1.00 बजे



कहां देखें- स्टार स्पोर्टस नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर



