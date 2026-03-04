लगातार तीसरे टी-20 विश्वकप सेमीफाइनल के लिए आमने सामने होंगे भारत और इंग्लैंड

INDvsENG अगर क्रिकेट कोई धर्म होता – और भारत में यह अक्सर धर्म का दिखावा करता है – तो गुरुवार शाम वानखेड़े स्टेडियम में एक बड़ी भीड़ होगी। मौका है टी 20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में भारत बनाम इंग्लैंड का मैच। माहौल उम्मीद से भरा, बेचैन और थोड़ा लड़ने वाला है।अंग्रेज कभी जहाज़ों में हमारे किनारों पर आते थे; आज वे स्प्रेडशीट, वीडियो एनालिस्ट और जलाने की लकड़ी काटने लायक मोटे बल्लों के साथ आते हैं।





2022 में, उन्होंने सेमीफ़ाइनल में भारत को इतनी अच्छी तरह से हराया कि यह एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज़ जैसा लगा। भारत ने 2024 में भी उतने ही अधिकार से बदला लिया। अब बहीखाता एक-एक है, और दोनों पक्ष आखिरी एंट्री मोटी स्याही से लिखना चाहेंगे।





भारत की ताकत सिर्फ़ उसके सितारों में ही नहीं, बल्कि उसकी वैरायटी में भी है। संजू सैमसन, जो नाबाद 97 रन बनाकर अभी-अभी लौटे हैं, ने चयनकर्ता और शक करने वालों, दोनों को याद दिलाया है कि शान और हिम्मत एक साथ हो सकती है। वह अब सहायक नहीं बल्कि मुख्य कलाकार बन गए हैं।





कप्तान सूर्यकुमार यादव ऐसे शॉट खेलते हैं जो कोच किए हुए नहीं, बल्कि रचे हुए लगते हैं। जब वह रिदम में होते हैं, तो अच्छी बॉलिंग को भी लोगों की शिकायत बना सकते हैं। हार्दिक पंड्या स्वैग देते हैं – वह क्रिकेटर जो मुश्किल हालात से निपट सकता है और साथ ही, ऐसे भारी ओवर भी फेंक सकता है जिनके लिए इज्ज़त चाहिए। उनका रोल स्टैटिस्टिक्स से कम और प्रेज़ेंस से ज़्यादा जुड़ा है।





फिर तिलक वर्मा हैं, जो युवा हैं लेकिन बेफिक्र हैं, जो ऐसे बैटिंग करते हैं जैसे उन्हें भविष्य के बारे में बताया गया हो और उन्हें यह ठीक लगता है। ईशान किशन टॉप ऑर्डर में बेसब्री लाते हैं — कभी लापरवाह, तो कभी जोश भरने वाला। मुंबई के लोकल बेटे शिवम दुबे इन बाउंड्रीज़ को एक पुराने दोस्त की तरह जानते हैं; उनसे उम्मीद करें कि वह शॉर्ट गेंदों को कम तमीज़ से खेलेंगे।





भारत के बॉलर्स अलग-अलग तरह के हैं। जसप्रीत बुमराह एकदम सटीक हैं, शांत कारीगर जो गड़बड़ को हिसाब-किताब में बदल देते हैं। अर्शदीप सिंह, अपने लेफ्ट-आर्म एंगल से, शुरुआत में मूवमेंट और आखिर में सरप्राइज़ देते हैं। वरुण चक्रवर्ती एक पहेली बने हुए हैं; बैट्समैन उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और अक्सर उनके विकेट लेने में मदद करते हैं। अक्षर पटेल, समझदार और चालाक, उन राइट-हैंडर्स पर खूब फलते-फूलते हैं जो मानते हैं कि उन्होंने उन्हें समझ लिया है।





इंग्लैंड कोई घूमने-फिरने वाली टीम नहीं है। जोस बटलर एक जुआरी की तरह लीड करते हैं — जब यह काम करता है तो बोल्ड, जब नहीं करता तो बिना किसी झिझक के। फिल सॉल्ट दर्शकों के अपनी सीटों पर बैठने से पहले ही पावरप्ले में धमाका करने में काबिल हैं। हैरी ब्रूक जवानी वाले पक्के इरादे से बैटिंग करते हैं, जैसे शक कोई नई बात हो।





टॉम बैंटन पार्टी में ऐसे मेहमान हैं जिनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता — आकर्षक और कभी-कभी खतरनाक। विल जैक्स और सैम करन इंग्लैंड को लचीलापन देते हैं; वे गेम को अचानक से दिशा देते हैं। करन की खास तौर पर यह अजीब आदत है कि जब विरोधी टीम सबसे ज़्यादा आरामदायक महसूस करती है, तब वे खेलते हैं।





उनकी बॉलिंग भी कम विविध नहीं है। आदिल राशिद तमाशे के बजाय बारीकी से स्पिन करते हैं, जिससे बैट्समैन को बड़ा बनने का लालच आता है। जोफ्रा आर्चर, जब पेस पकड़ते हैं, तो ऐसे लगते हैं जैसे ट्रेन पकड़ने की जल्दी में हों — तेज़, बिना किसी को माफ किए। लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन बराबर कंट्रोल और ताकत देते हैं।





वानखेड़े की पिच, जो मददगार और कभी-कभी शरारती भी होती है, ढेर सारे रन बनाने का वादा करती है। 200 के आस-पास के टोटल पर यहाँ मौसम की तरह ही आसानी से बात होती है। लेकिन सेमीफ़ाइनल अजीब होते हैं; वे भविष्यवाणियों का मज़ाक उड़ाते हैं और हिम्मत को इनाम देते हैं।





इंडिया को वापसी और इतिहास चाहिए – घर पर वर्ल्ड कप जीतने का आकर्षण। इंग्लैंड को पहचान चाहिए, यह साबित करने के लिए कि उनकी व्हाइट-बॉल क्रांति अभी भी बहुत हद तक बरकरार है। उनके बीच 22 यार्ड लंबी भूरी मिट्टी की एक पट्टी है, जिस पर या तो इज़्ज़त चमकाई जाएगी या चोट पहुंचाई जाएगी।हम बाकी लोग, हमेशा की तरह, देखेंगे, बहस करेंगे और दिखावा करेंगे कि हमें पहले से ही नतीजा पता था।





टीम इस प्रकार हैं:



भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह।





इंग्लैंड: हैरी ब्रुक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड।





समय : 7 बजे शुरू



कहां देखें- स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो हॉटस्टार पर

