रिकॉर्ड छठवां विश्वकप जीतने पर भारत की नजर, गेंदबाजी करनी होगी बेहतर

गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (16:22 IST)
INDvsENG भारत कल इंग्लैंड के खिलाफ बुलवायो में रिकॉर्ड छठवीं बार अंडर 19 विश्वकप खेलने और फाइनल जीतने उतरेगा। साल 2020 से भारत इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाता आ रहा है। अंतिम बार भारत ने साल 2022 में इंग्लैंड को हराकर ही इस खिताब को पाया था।भारत का अंडर 19 विश्व कप फाइनल में रिकॉर्ड अच्छा रहा है और दसवीं बार टीम फाइनल में पहुंची है।

इस बार भी भारत अविजित होकर फाइनल की दौड़ दौड़ने आया है। लेकिन तस्वीर वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच  को छोड़ दिया जाए तो वह बल्लेबाजी या गेंदबाजी किसी एक विभाग में फंसा है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ टीम की बल्लेबाजी फंसी और उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाई जहां पहुंचना चाहिए था। गेंदबाजों ने इस मैच को भारत की झोली में डाला वह भी खराब शुरुआत के बाद।

वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई।  310 के स्कोर का मजाक भारतीय बल्लेबाजी ने बना दिया।

वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वह इस मुकाबले को जीतने के दावेदार नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चौंकाया उन्हें हल्के में लेने की भूल करना भारी हो सकता है।  रियू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अहमद की गेंद टर्न ले रही है। थॉमसन भी तेज गेंदबाजी के अगुवा है।

भारत को एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन करना होगा और नजरें वैभव सूर्यवंशी पर भी लगी होंगी जिनके बल्ले से हो रही आतिशबाजी का जवाब तलाशने के लिये विरोधी गेंदबाज जूझते नजर आये हैं ।अगले महीने 15 वर्ष के हो रहे सूर्यवंशी तीन अर्धशतक और एक शतक लगा चुके हैं।

इंग्लैंड के सामने उन्हें हालांकि संयम से खेलना होगा क्योंकि मैन्नी लुम्सडेन की अगुवाई में उसके पास मजबूत तेज गेंदबाजी आक्रमण है।

अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में म्हात्रे के फॉर्म में लौटने से बल्लेबाजी और मजबूत हुई है। मध्यक्रम में विहान मल्होत्रा ने कई अच्छी पारियां खेली हैं जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज अभिज्ञान कुंडू भी दो अर्धशतक लगा चुके हैं।

दीपेश देवेंद्रन , हेनिल पटेल और आर एस अम्बरीश की मौजूदगी में भारतीय तेज आक्रमण भी अच्छा रहा है लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को खेलने में माहिर हैं । ऐसे में स्पिनर कनिष्क चौहान और खिलन पटेल की भूमिका अहम हो जायेगा हालांकि टीम संयोजन पिच की स्थिति पर निर्भर करेगा।

टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले शीर्ष पांच गेंदबाजों में कोई भारतीय नहीं है। इंग्लैंड के मैन्नी लुम्सडेन 15 विकेट लेकर शीर्ष पर है। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक ईकाई के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है।

इंग्लैंड के लिये बेन मायेस ने एक शतक और दो अर्धशतक समेत 399 रन बनाये हैं । कप्तान थॉमस रियू भी अच्छे फॉर्म में हैं और सेमीफाइनल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक समेत 299 रन बना चुके हैं।

टीमें :

भारत:आरोन जॉर्ज, अभिज्ञान कुंडू, हरवंश पंगालिया, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, आरएस अंबरीश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, दीपेश देवेंद्रन, हेनिल पटेल, मोहम्मद एनान, उद्धव मोहन और किशन सिंह।

इंग्लैंड :थॉमस रियू (कप्तान), राल्फी अलबर्ट, अली फारूक, बेन डॉकिंस, कालेब फाकनेर, फरहान अहमद, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, इसाक मोहम्मद, मैन्नी लुम्सडेन, बेन मायेस, जेम्स मिंटो, जोसेफ मूरेस, सेबेस्टियन मोर्गन

मैच का समय : दोपहर एक बजे से ।

