आंकड़ों के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ऐतिहासिक रही INDvsENG सीरीज (Video)

ENGvsIND इंग्लैंड में भारत का ग्रीष्मकालीन दौरा एक यादगार सीरीज थी। यह पहली बार था जब किसी एक सीरीज में दो टेस्ट मैच 25 रनों से कम के अंतर से तय हुए। 21वीं सदी की 27 पांच-मैचों की सीरीज में यह सिर्फ चौथी सीरीज थी, जिसके सभी पांचों टेस्ट मैचों में खेल पांचवें दिन तक चला। आख़िरकार, 2-2 के ड्रॉ ने दोनों टीमों को मिली-जुली भावना के साथ छोड़ दिया।





आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि दोनों टीमों को अलग करना मुश्किल था, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी । इंग्लैंड का बल्ले से औसत 37.57 रहा, जबकि भारत का इससे थोड़ा बेहतर 39.77 था। इंग्लैंड ने 88 विकेट लिए, जिनका औसत 41.84 रन प्रति विकेट था, जबकि भारत ने 84 विकेट 38.38 के औसत से लिए। हालांकि, ऐसे कई अलग-अलग पहलू थे, जिन्होंने सीरीज में अलग-अलग समय पर हर टीम को फायदा पहुंचाया। यहां उन आंकड़ों पर एक नजर डाली गई है, जो दोनों टीमों के बीच के अंतर को स्थापित करते हैं।

सीरीज को परिभाषित करने वाले स्कोरिंग पैटर्न

यह एक और सीरीज थी जिसने इंग्लैंड में टेस्ट पिचों की प्रकृति में बदलाव की पुष्टि की। गेंदबाजी के अनुकूल होने के बजाय बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने में मदद करना। कुल 6736 रन बनाए गए, जो किसी भी सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा हैं, और 1993 की एशेज से सिर्फ 20 रन कम हैं।





कुल 19 शतकीय साझेदारियां भी हुईं, जो 1998 के बाद से सबसे ज्यादा हैं, जब से साझेदारी के सभी आंकड़े उपलब्ध हैं। 21 शतक लगाए गए, जो 1955 में वेस्टइंडीज के ऑस्ट्रेलिया दौरे के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा हैं। अगर हैरी ब्रूक लीड्स में 99 पर आउट नहीं हुए होते, तो यह एक रिकॉर्ड होता।



भारत ने 12 शतक बनाए, जो एक सीरीज में उनके लिए सबसे ज्यादा हैं, जबकि इंग्लैंड ने नौ शतक बनाए। दिलचस्प बात यह है कि उनकी सफलता के तरीके अलग-अलग थे।





इंग्लैंड पहले विकेट के गिरने तक सबसे ज्यादा मजबूत नज़र आया। उनकी सलामी जोड़ी का औसत 65.44 रहा, जबकि भारत का 34.10 था। भारत ने 10 में से आठ बार अपनी पहली पारी में पहले 10 ओवरों के भीतर ही पहला विकेट गंवा दिया। इंग्लैंड ने अपनी नौ पारियों में ऐसा सिर्फ़ पांच बार किया।





इसके अलावा, बेन डकेट और जैक क्रॉली ने 4.34 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए, जबकि भारत ने इस चरण में 3.36 की दर से रन बनाए। हालांकि भारत की सलामी जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर चार शतक बनाए, लेकिन डकेट और क्रॉली की सलामी जोड़ी ज़्यादा आक्रामक थी।





हालांकि, मध्य क्रम में भारत ने इंग्लैंड को ज्यादा चोट पहुंचाई, जहां नंबर 4 से 6 पर उनका औसत 65.66 रहा, जबकि मेजबान टीम का औसत 51.26 था। जो रूट ने भारत के खिलाफ तीसरी सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 754 रनों के रिकॉर्ड-तोड़ स्कोर के साथ उन्हें पीछे छोड़ दिया, जो एक सीरीज में किसी भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा रन हैं।





नंबर 5 की स्थिति में भी भारत ने बाजी मारी। हैरी ब्रूक का औसत 55.66 था, लेकिन भारत के पहले नंबर के बल्लेबाज़ ऋषभ पंत का चार मैचों में औसत 68.42 रहा। लेकिन सीरीज का सबसे बड़ा फर्क - या सबसे लगातार योगदान देने वाला खिलाड़ी - रवींद्र जडेजा थे।



जडेजा ने नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाज़ी करते हुए सीरीज में 516 रन बनाए। उनके नाम सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (सात) थे और वे नंबर 6 या 7 पर बल्लेबाजी करते हुए एक सीरीज में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले सिर्फ छठे बल्लेबाज बन गए। इन पांच टेस्ट मैचों में वे दूसरी पारी में सिर्फ एक बार आउट हुए थे।

गेंदबाजों के लिए कड़ी मेहनत

बल्लेबाजों के लिए रिकॉर्ड-तोड़ सीरीज का मतलब गेंदबाजों के लिए कड़ी मेहनत होता है। सीरीज में 1860.4 ओवर फेंके गए, जो 21वीं सदी में इंग्लैंड में किसी भी सीरीज के लिए सबसे ज्यादा है। 14 बार टीम ने 350+ का कुल स्कोर बनाया और 14 बार एक पारी 80 से ज्यादा ओवरों तक चली - दोनों ही किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए एक रिकॉर्ड हैं।





इंग्लैंड 1052 ओवरों तक मैदान में था, जो 2000 के बाद से एक सीरीज़ में उनके द्वारा फेंके गए सबसे ज्यादा ओवर हैं। यह सिर्फ दूसरी बार था जब उन्होंने एक सीरीज में 1000 से ज्यादा ओवर फेंके थे, इससे पहले 2017/18 का एशेज दौरा था। उनके कप्तान बेन स्टोक्स ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 140 ओवर फेंके, जो पांचवें टेस्ट में चोट के कारण न खेलने के बावजूद एक सीरीज में उनके द्वारा फेंके गए सबसे ज्यादा ओवर हैं।





इसकी तुलना में, भारत ने अपने 84 विकेटों के लिए सीरीज में 808.4 ओवर फेंके, जिसकी वजह 57.7 का बहुत बेहतर गेंदबाजी स्ट्राइक रेट था, जो मेज़बानों से प्रति विकेट 14 गेंद कम थी। भारतीय तेज गेंदबाजों का 70 विकेटों के लिए स्ट्राइक रेट 50.7 था। यह अब पांच मैचों की विदेशी टेस्ट सीरीज में भारत के तेज गेंदबाजों के लिए दूसरा सबसे अच्छा गेंदबाजी स्ट्राइक रेट है - जो 2024/25 सीजन में एक ज्यादा गेंदबाजी के अनुकूल बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 41.8 के बाद दूसरा सबसे अच्छा है।



मोहम्मद सिराज का इसमें बड़ा हाथ था। सभी पांच टेस्ट खेलते हुए, सिराज ने सीरीज में 1113 गेंदें फेंकी, जो क्रिस वोक्स के साथ सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए। 23 विकेटों के साथ वे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भी थे, जो 48.3 गेंद प्रति विकेट की दर से आए। यह सबसे अच्छा गेंदबाजी स्ट्राइक रेट है जो किसी भारतीय तेज गेंदबाज का विदेशी सीरीज में रहा है (कम से कम 1000 गेंदें फेंकी हों)।

बड़े मौकों पर छूटे कैच

यह सीरीज सबसे ज्यादा छूटे हुए कैचों के मामले में भी शीर्ष पर रही। कुल 41 कैच छूट गए, जो गेंद-दर-गेंद के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद से (2018 के बाद से) किसी भी सीरीज में सबसे ज्यादा हैं। दोनों टीमों ने कैच छोड़ने की साख भी बना ली है। सबसे ज्यादा छूटे हुए कैचों के मामले में शीर्ष चार सीरीज में से तीन भारत और इंग्लैंड के बीच हैं, जिनमें से अन्य दो तब हुई थीं जब भारत ने 2021/22 (37) और 2018 (32) में इंग्लैंड का दौरा किया था।





इस दौरे पर, भारत ने 23 मौके गंवाए, जो एक सीरीज में उनके लिए सबसे ज़्यादा हैं - 2018/19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने की तुलना में सात ज्यादा।



खराब रिव्यू

इस सीरीज में दोनों टीमों द्वारा अंपायर के फ़ैसलों को 63 बार चुनौती दी गई, जिनमें से 44 रिव्यू असफल रहे। इस तरह, 69.8% रिव्यू बर्बाद हो गए, जिससे पता चलता है कि अंपायरों ने ज्यादातर सही फैसले दिए।भारत ने 24 असफल रिव्यू लिए (जिसमें एलबीडब्ल्यू अपील पर अंपायर कॉल के फैसले शामिल हैं), जो एक सीरीज में उनके लिए तीसरे सबसे ज्यादा हैं।

The Anderson-Tendulkar Trophy didn’t just deliver cricket it broke records pic.twitter.com/I8BGbip1QZ — CricTracker (@Cricketracker) August 6, 2025 हालांकि, ड्रॉप कैच की तरह, 2018 के दौरे से शुरू होकर इंग्लैंड में हर सीरीज में भारत के असफल रिव्यु की संख्या भी बढ़ी है, जबकि इंग्लैंड के रिव्यू में सुधार हुआ है।गेंदबाजी करते समय एलबीडब्ल्यू फैसलों की समीक्षा करने की बात आती है, तो इन पांचों टेस्ट मैचों में दोनों टीमें मैदान पर लिए गए फैसले को केवल दो बार ही पलट सकीं।

इस सीरीज में दोनों टीमों द्वारा अंपायर के फ़ैसलों को 63 बार चुनौती दी गई, जिनमें से 44 रिव्यू असफल रहे। इस तरह, 69.8% रिव्यू बर्बाद हो गए, जिससे पता चलता है कि अंपायरों ने ज्यादातर सही फैसले दिए।भारत ने 24 असफल रिव्यू लिए (जिसमें एलबीडब्ल्यू अपील पर अंपायर कॉल के फैसले शामिल हैं), जो एक सीरीज में उनके लिए तीसरे सबसे ज्यादा हैं।हालांकि, ड्रॉप कैच की तरह, 2018 के दौरे से शुरू होकर इंग्लैंड में हर सीरीज में भारत के असफल रिव्यु की संख्या भी बढ़ी है, जबकि इंग्लैंड के रिव्यू में सुधार हुआ है।गेंदबाजी करते समय एलबीडब्ल्यू फैसलों की समीक्षा करने की बात आती है, तो इन पांचों टेस्ट मैचों में दोनों टीमें मैदान पर लिए गए फैसले को केवल दो बार ही पलट सकीं।