rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






IND vs NZ 2nd T20I : न्यूजीलैंड ने भारत को जीत के लिए 209 रनों का लक्ष्य दिया

Advertiesment
हमें फॉलो करें india vs new zealand 2nd t20i Match in hindi news

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रायपुर , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (21:05 IST)
न्यूजीलैंड ने 5  मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ शुक्रवार को यहां पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 6  विकेट पर 208 रन बनाये। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 जबकि रचिन रविंद्र ने 44 रन का योगदान दिया।

भारत ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ दूसरे टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा कि अभी भी ओस मौजूद है और उनकी टीम ने हालिया समय में अधिक चेज नहीं किया है इसलिए वह पहले गेंदबाज़ी करना चाहते हैं। 
 
सूर्यकुमार ने कहा कि उनकी टीम प्रदर्शन को दोहराने का प्रयास करेगी। भारत में दो बदलाव है, अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं उनकी जगह पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है विस्तृत समाचार के लिए हमारी सेवाएं लें।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

घरेलू सरजमीं पर भारत का 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला: रायपुर में ऐतिहासिक मैच

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels