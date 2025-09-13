भारत-पाक महाभिड़ंत से पहले गरजी जुबानें, आक्रामकता पर छिड़ी बहस

India vs Pakistan Asia Cup 2025 : भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा की तरह क्रिकेट मुकाबले से पहले माहौल गर्माया हुआ है। रविवार को होने वाले बहुप्रतीक्षित एशिया कप मुकाबले से पहले दोनों टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी-अपनी रणनीतियों और मानसिकता को लेकर खुलकर बात की। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ किया था कि उनकी टीम खेल के दौरान अपनी आक्रामक शैली (Aggressive Style) से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा, “आक्रामकता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अहम हिस्सा है। इसके बिना आप उच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। मैं इस मुकाबले को लेकर बेहद उत्साहित हूं।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ खिलाड़ियों को मैदान पर शांत रहने की हिदायत दी जाएगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, “अगर हम जीत के लिए खेल रहे हैं, तो अपनी शैली क्यों बदलें? आक्रामकता हमारी ताकत है।

Suryakumar Yadav - "The Aggression is always there when we take the field. Without it, I don't think you can play this sport. You don't need to say anything to any player-everyone is different and knows how to bring out the best" pic.twitter.com/fIU0VFesfC — CricXScore (@CricXScore) September 9, 2025

दूसरी ओर, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने संयमित लेकिन स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “मैं अपने खिलाड़ियों को आक्रामक या शांत रहने के निर्देश नहीं दूंगा। हर खिलाड़ी की अपनी शैली होती है। तेज गेंदबाज तो स्वभाव से ही आक्रामक होते हैं।”

इस मुकाबले का महत्व सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और सीमा पर जारी तनाव के बीच यह पहला भारत-पाकिस्तान मैच होगा, जिससे इसकी संवेदनशीलता और बढ़ गई है।

कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बार खास निर्देश दिए गए थे कि राजनीतिक सवाल न पूछे जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्यकुमार और सलमान को एक साथ नहीं बैठाया गया उनके बीच अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान मौजूद थे।

टीम चयन को लेकर जब सूर्यकुमार से पूछा गया कि संजू सैमसन या जितेश शर्मा में से किसे मौका मिलेगा, तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, “मैं आपको पूरी टीम की जानकारी मैसेज कर देता हूं सर।”

हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा कि टीम प्रबंधन हर पहलू पर ध्यान दे रहा है और सही निर्णय लिया जाएगा।

टीम में बदलाव की संभावनाओं पर उन्होंने दो टूक कहा, “जब परिणाम आ रहे हों तो बिना वजह प्रयोग करने की जरूरत नहीं होती। हर फॉर्मेट में तैयारी सबसे जरूरी होती है।”



वहीं, पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला सिर्फ भारत को हराने का नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत का भी प्रतीक है। पूर्व कप्तान बाबर आजम और अनुभवी मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया गया है। सलमान का मानना है कि यह टीम अब आगे बढ़ चुकी है।

उन्होंने कहा, “पिछले चार महीनों में हमने चार में से तीन श्रृंखलाएं जीती हैं। टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। कई खिलाड़ियों के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है, लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं।”



Salman Ali Agha on Pakistan v India.



We have been playing some really good cricket, we won the tri-series and won here comfortably, if we executed our plans for a longer period then we are good enough to beat any team. pic.twitter.com/hQLWWYPKBV — Sheri. (@CallMeSheri1_) September 12, 2025

जहां भारत लंबे समय बाद एकसाथ टी20 प्रारूप में खेल रहा है, वहीं पाकिस्तान एक नई पहचान और संतुलित टीम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। अब देखना दिलचस्प होगा कि रविवार को कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से झेलकर मैदान में बाज़ी मारती है।

