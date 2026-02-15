INDvsPAK Live: सैम अयूब का डबल स्ट्राइक, तिलक और हार्दिक को आउट किया

सूर्या तिलक क्रीज पर पाक के खिलाफ भारत के 100 रन पूरे

तूफानी पारी खेलकर ईशान किशन हुए बोल्ड, सैम ने दिलाई सफलता

27 गेंदों में ईशान किशन ने पूरा किया तूफानी अर्धशतक

पहले ही ओवर में अभिषेक डक पर रवाना, काम आया सलमान का मास्टरस्ट्रोक

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया

INDvsPAK सैम अयूब ने अपने स्पैल के आखिरी ओवर में पाकिस्तान की वापसी कराई और तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या को आउट किया।अगली गेंद पर शिवम दुबे भी उनकी गेंद पर बाल बाल बचे।भारत के खिलाफ सैम अयूब ने पाकिस्तान के लिए अपने 4 ओवर के स्पैल में 23 रन देकर 3 विकेट दिए।ईशान किशन के आउट होने के बाद भारत ने समझदारी वाली बल्लेबाजी चालू रखी। सूर्यकुमार यादव ने उस्मान तारिक के खिलाफ पहली गेंद पर चौका जड़ा। वहीं तिलक वर्मा ने नवाज की गेंद पर चौका जड़कर भारत के 100 रन 12वें ओवर में पूरे किए।ईशान किशन पाकिस्तानी गेंदबाजों का कीमा बनाए जा रहे थे ऐसे में सैम अयूब ने पाक टीम की वापसी कराई और उन्हें 77 रनों पर आउट किया। ईशान किशन पाक के खिलाफ शतक चूक गए।पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद ईशान किशन ने भारत पर दबाव नहीं आने दिया और शाहीन से लेकर अबरार तक को अपना शिकार बनाया। पहले पॉवरप्ले में उन्होंनो 5 चौके और 2 छक्के मारे जिससे उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा को पिच पर जमने का समय मिला।पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर 50 पार हो गया।पॉवरप्ले के ठीक बाद 2 गेंदो में ही अबरार अहमद को 2 चौके मारकर उन्होंने 27 गेंदो में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।मैच शुरु होते साथ ही भारतीय टीम को बड़ा झटका तब लगा जब अभिषेक शर्मा 4 गेंदो में बिना खाता खोले पहले ही ओवर में शाहीन द्वारा मिड ऑन पर आउट हो गए। उनका विकेट कप्तान सलमान अली आगा ने लिया।कोलोंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के कप्तान सूर्याकुमार यादव के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।