2 साल बाद भारत 20 वनडे बाद जीता टॉस, द.अफ्रीका के खिलाफ चुनी गेंदबाजी (Video)

WD Sports Desk

, शनिवार, 6 दिसंबर 2025 (13:17 IST)
INDvsSA साल 2023 वनडे विश्वकप के सेमीफाइनल के बाद भारत आज एकदिवसीय मैचों में टॉस जीता। इससे पहले भारत के द.अफ्रीका दौरे, श्रीलंका दौरे, इंग्लैंड के भारत दौरे, और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया को टॉस में हार का मुंह देखना पड़ा। 
लेकिन आज लोकेश राहुल ने द.अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा के सामने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि शाम को ओस पड़ने लग जाती है।

भारत ने अपनी अंतिम ग्यारह में एक बदलाव करते हुए वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को जगह दी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के दो चोटिल खिलाड़ी टोनी डि जोर्जी और नांद्रे बर्गर की जगह रियान रिकल्टन और ओटनील बार्टलेन ने ली है।
भारत: केएल राहुल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह

दक्षिण अफ्रीका: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को यानसन, ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेलटन

