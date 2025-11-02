Festival Posters

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने चुनी गेंदबाजी

WD Sports Desk

, रविवार, 2 नवंबर 2025 (13:47 IST)
AUSvsIND भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हर्षित राणा को बैठाकर भारत ने आज आखिरकार अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है । वहीं संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा ने ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी अगुआ जोश हेजलवुड की जगह आज सीन एबट मैच खेल रहे हैं। भारत 0-1 से सीरीज में पीछे हैं।
टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा,, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर।

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, टिम डेविड, नाथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मिशेल ओवेन,मैथ्यू शॉर्ट और मार्कस स्टोइनिस।

