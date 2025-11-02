ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर भारत ने चुनी गेंदबाजी

#SuryakumarYadav has won the toss & India will field first



It’s #Skyball time in the T20I showdown!

India Playing XI: Jitesh, Arshdeep and Washington come in

Australia Playing XI: Sean Abbott replaces Josh Hazlewood



Will Surya & Co. light up the night against the…

AUSvsIND भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हर्षित राणा को बैठाकर भारत ने आज आखिरकार अर्शदीप सिंह को मौका दिया है। कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को जगह मिली है । वहीं संजू सैमसन की जगह जितेश शर्मा ने ली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजी अगुआ जोश हेजलवुड की जगह आज सीन एबट मैच खेल रहे हैं। भारत 0-1 से सीरीज में पीछे हैं।