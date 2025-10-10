Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






INDvsWI भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ चुनी बल्लेबाजी

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (10:09 IST)
INDvsWI दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर भारत ने शुक्रवार को टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी। टॉस जीतने के बाद शुभमन गिल ने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है इस कारण वह बोर्ड पर बड़ा स्कोर बनाना चाहते हैं। भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को एक पारी और 140 रनों से हराया था। इस विजयी टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में दो परिवर्तन किए हैं — ब्रैंडन किंग और जोहान लेने को बाहर कर एंडरसन फिलिप और तेविन इमलाच को शामिल किया गया है। 
भारत की अंतिम एकादश: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज।

वेस्टइंडीज की अंतिम एकादश:  जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक एथनाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), तेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खारी पियरे, एंडरसन फिलिप और जेडन सील्स

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

भारत की बेटिंयों ने जीता हुआ मैच 3 विकेट से दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाला

सम्बंधित जानकारी

होम
करवा चौथ
Shorts
फोटो
Reels