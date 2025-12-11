Hanuman Chalisa

मुल्लनपुर में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने चुनी गेंदबाजी (Video)

WD Sports Desk

, गुरुवार, 11 दिसंबर 2025 (18:40 IST)
INDvsSA मुल्लनपुर में भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एडन मार्क रम के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने सिर्फ 12.3 ओवर में दक्षिण अफ्रीकी टीम को 74 रनों पर समेट दिया था। भारतीय टीमो में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम में 3 बदलाव हैं।
ट्रिस्टन स्टब्स की जगह रीजा हैंड्रिक्स को खिलाया गया है। केशव महाराज की जगह जोर्ज लिंडे टीम में है और एनरिच नोर्टजे की जगह ओटनिल बार्टमैन शामिल हुए हैं।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्क्रम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, लूथो सिपाम्ला, लुंगी एनगिडी, जॉर्ज लिंडे, रीजा हेंड्रिक्स, ओटनील बार्टमैन।

G.O.A.T India Tour 2025: मुंबई, कोलकाता से हैदराबाद, रैंप वॉक से लेकर मैत्री मैच में शिरकत करेंगे लियोनेल मेस्सी

