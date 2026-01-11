Dharma Sangrah

भारत ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड के सामने चुनी गेंदबाजी (Video)

WD Sports Desk

, रविवार, 11 जनवरी 2026 (13:23 IST)
INDvsNZ भारत के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह शुभमन गिल का बतौर एकदिवसीय कप्तान भारत में पहला मैच है और पहले मैच में टॉस जीतना उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है।

कोटांबी स्टेडियम में पहले भी बराबरी का मुकाबला देखने को मिला है। यहां खेले गए तीन वनडे में से, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें दो बार जीती हैं, और पहली इनिंग का एवरेज स्कोर 278 रहा है। पिच लापरवाही के बजाय अनुशासन को इनाम देगी। मौसम, 16 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान के साथ धूप वाला रहने की उम्मीद है, जिससे बिना किसी रुकावट के पूरे दिन क्रिकेट का वादा किया जा सकता है।
भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), केएल राहुल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर

न्यूजीलैंड: माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिशेल, मिच हे (विकेट कीपर), ग्लेन फिलिप्स, काइल जैमीसन, जैक फाउल्केस, क्रिस्टियन क्लार्क, आदित्य अशोक। 

