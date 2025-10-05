Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ICC Women World Cup: टॉस पर पाक-भारत कप्तानों ने नहीं मिलाया हाथ

Advertiesment
हमें फॉलो करें INDvsPAK

WD Sports Desk

, रविवार, 5 अक्टूबर 2025 (15:04 IST)
INDvsPAK महिला एकदिवसीय विश्वकप के दौरान भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस के वक्त हाथ नहीं मिलाया।  पाकिस्तान की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि कल कोलंबो में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका मैच बारिश के कारण धुल गया जिसके कारण पूरे दिन कवर्स पिच पर बिछी रही और यही कारण रहा कि पाक कप्तान ने गेंदबाजी चुनी।

पाकिस्तान ने एक बदलाव करते हुए शीर्ष क्रम की बल्लेबाज सदफ शमस को एकादश में जगह दी है।भारत ने बीमार अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह को मौका दिया है।

भारत और पाकिस्तान की टीमों ने मैच के दिन की अपनी दिनचर्या मैच के निर्धारित समय से लगभग 90 मिनट पहले शुरू की, जब आसमान धूप से बादलों में बदल गया। शनिवार को इसी मैदान पर शाम तक लगातार बारिश के कारण श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच रद्द हो गया था।

भारत ने मैदान के एक तरफ अपना अभ्यास सत्र आयोजित किया, उसके बाद कुछ खिलाड़ियों ने फुटबॉल खेला, जबकि अरुंधति रेड्डी और राधा यादव ने अपनी निर्धारित साइड पिच पर थोड़ी देर के लिए गेंदबाजी की।
भारत के मुख्य कोच अमोल मजूमदार ने मैच से पहले टीम को संबोधित किया, जिसके बाद उन्होंने और हरमनप्रीत ने सेंटर पिच का निरीक्षण किया। मैच के दिन के प्रोटोकॉल से पहले शुक्रवार को आर प्रेमदासा मैदान पर भारत के पहले प्रशिक्षण सत्र से पहले पिच को ढक दिया गया था, और अंततः बारिश के कारण वे रविवार तक इसका निरीक्षण नहीं कर पाए।

इस बीच, पाकिस्तान की टीम ने अपने डगआउट में अभ्यास करने का फैसला किया, जहां कप्तान सना ने एक संक्षिप्त बैठक में अपने खिलाड़ियों को संबोधित किया।
भारत की महिलाओं की Playing XI: प्रतीक रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी।

पाकिस्तान महिला टीम की Playing XI: मुनीबा अली, सदफ शमस, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, डायना बेग, सादिया इकबाल।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए वनडे विश्वकप 27 भागीदारी पर आगरकर का बड़ा बयान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels