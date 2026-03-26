पाकिस्तान सुपर लीग भारत में दिखाने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हुआ बैन



25th March - Tapmad will live stream the PSL 2026 in India



26th March - Tapmad got banned in India



Another L for PSL pic.twitter.com/ahFUJYDQIp — Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) March 26, 2026 पाकिस्तान सुपर लीग 2026 इस साल आईपीएल शुरू होने से दो दिन पहले – 26 मार्च को – शुरू होगी और 3 मई तक चलेगी। पहली बार, यह आठ टीमों का टूर्नामेंट होगा जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडिज दो नई फ्रेंचाइजी के तौर पर शामिल होंगी।



पाकिस्तान सुपर लीग का भारत में प्रसारण करने वाला स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टैपमैड टीवी को भारत में बैन कर दिया है। गौरतलब है कि कल खबर आई थी कि यह स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भारत में पाकिस्तान सुपर लीग का प्रसारण करेगा। लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।यह जानकारी भारतीय पूर्व क्रिकेटर अजय जड़ेजा ने अपने ट्विटर अकाउंट से दी।पाकिस्तान सुपर लीग 2026 इस साल आईपीएल शुरू होने से दो दिन पहले – 26 मार्च को – शुरू होगी और 3 मई तक चलेगी। पहली बार, यह आठ टीमों का टूर्नामेंट होगा जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडिज दो नई फ्रेंचाइजी के तौर पर शामिल होंगी।

39 दिन के इस टूर्नामेंट में 44 मैच होंगे, जिसमें आठ में से हर टीम 10 मैच खेलेगी, जिसके बाद टॉप-चार टीमें 28 अप्रैल से प्लेऑफ़ के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी। पूरे सीजन में 12 डबल-हेडर होंगे।





लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 15 मैच होंगे, जबकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 11 मैच होंगे। पहली बार फैसलाबाद और पेशावर को भी मैच होस्ट करने का मौका मिलेगा।





पहला क्वालिफायर 28 अप्रैल को रावलपिंडी में होगा। एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में 29 अप्रैल और 1 मई को होंगे तथा फाइनल 3 मई को होगा। फाइनल मुकाबले के लिए 4 मई को एक रिजर्व डे भी है।

