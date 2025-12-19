Dharma Sangrah

T-20I विश्वकप 2026 के लिए भारतीय टीम की कल होगी घोषणा, सूर्या करेंगे PC

हमें फॉलो करें Varun Chakraborty

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 (15:43 IST)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI अजीत अगरकर की अगुवाई वाली भारतीय चयन समिति अगले साल न्यूजीलैंड में होने वाली अंतरराष्ट्रीय टी-20 सीरीज और टी-20 विश्व कप 2026 के लिए टीमों के चयन को लेकर शनिवार को बीसीसीआई मुख्यालय में बैठक करेगी और संभवत इसकी घोषणा भी शनिवार को ही हो जाएगी।भारत इस विश्वकप में गत विजेता बनकर उतरेगा।

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। 15 सदस्यीय टीम आईसीसी को पहले ही सौंप दी जाएगी।उम्मीद है कि टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे, जिसमें शुभमन गिल उनके उप-कप्तान होंगे। हालांकि, दोनों खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म पर नजर है। पिछले साल भारत के शीर्ष टी-20 रन-स्कोरर होने के बावजूद, संजू सैमसन को अक्सर बेंच पर बिठाया गया है, जबकि यशस्वी जायसवाल इंतजार कर रहे हैं, जिससे गिल पर अपने चयन को सही ठहराने का दबाव बढ़ रहा है।
हालांकि टीम में चोट या फॉर्म की चिंताओं के मामले में टूर्नामेंट की टीमों में करीब बदलाव किया जा सकता हैं। टूर्नामेंट के दौरान और बदलावों के लिए आईसीसी तकनीकी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

भारत, श्रीलंका के साथ टी-20 विश्व कप की सह-मेजबानी कर रहा है। भारत सात फरवरी को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगा। इसके बाद वे ग्रुप ए के अपने दूसरे मैच के लिए नामीबिया के खिलाफ दिल्ली जाएंगे, जिसके बाद कोलंबो में पाकिस्तान के साथ एक हाई-स्टेक मुकाबला होगा और फिर अहमदाबाद में नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का समापन करेंगे।

