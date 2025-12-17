rashifal-2026

INDvsSA मैच लखनऊ के कोहरे के कारण हुआ रद्द, BCCI की हुई किरकिरी

, बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (22:02 IST)
INDvsSA घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बुधवार को होने वाला चौथा टी-20 मुकाबला रद्द कर दिया गया है।अंपायर रोहन पंडित और केएन अनंतपद्मनाभन अंपायरों द्वारा कई के बार के निरीक्षण के बाद अंतत: नौ बजे के बाद आज होने वाले चौथे टी-20 मैच को रद्द घोषित कर दिया। अब हम अहमदाबाद पांचवा टी-20 मैच खेला जायेगा जहां दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका के पास अब सीरीज बराबर करने का ही मौका है।लखनऊ के घने कोहरे को देखते हुए बोर्ड ने इस मैच का आयोजन इस शहर में कराया जिससे प्रशंसको को निराशा हाथ लगी, इस कारण चौतरफा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की किरकिरी हो रही है।
निर्धारित समय के अनुसार टॉस शाम छह बजकर 30 मिनट पर होना था लेकिन पहले इसे कम दृश्यता के कारण 20 मिनट के लिए टाला गया और फिर छह बजकर 50 मिनट पर हुए निरीक्षण के बाद सात बजकर 30 मिनट फिर निरीक्षण किया गया लेकिन अंपायर संतुष्ट नहीं दिखें। इसके बाद 8:30 और फिर नौ बजे निरीक्षण के बाद नतीजा नहीं निकला और अंतत: आखिरी निरीक्षण 9:25 बजे और मैच को रद्द कर दिया गया। भारत पांच टी-20 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। उसे सीरीज कब्जाने के लिए अहमदाबाद में हाेने वाले आखिरी मैच को जीतना होगा।

