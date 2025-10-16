महिला क्रिकेट टीम ने उज्जैन जाकर भस्म आरती में महाकाल से मांगा जीत का आशीर्वाद

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एवं कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने बुधवार तड़के मध्यप्रदेश उज्जैन स्थित श्री महाकाल मंदिर में भस्म आरती की और जीत का आशीर्वाद लिया। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, बल्लेबाज हरनील देओल, स्पिनर स्नेह राणा दीप्ति शर्मा राधा यादव और श्री चरणी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकर और अरुंधती रेड्डी इस आरती में शामिल थी।







इंदौर के द पार्क में ठहरने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को 19 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम से मैच खेलना है। टीम इंडिया को यह मैच हर हाल में जीतना होगा अन्यथा उसकी सेमीफाइनल की राह मुश्किल हो जाएगी। भारतीय टीम श्रीलंका और पाकिस्तान से 2 मैच जीती है तो दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हारी है। वहीं इंग्लैंड अभी तक अविजित है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह लगभग हार गई थी लेकिन बारिश ने उसे बचा लिया।

