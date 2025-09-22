तख्तापलट के बाद पहली बार नेपाल टीम अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी इस टीम से

नेपाल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए मोहम्मद आदिल आलम और संदीप जोरा को किया टीम में शामिल

नेपाल ने इस महीने के आखिरी में यूएई में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली ऐतिहासिक तीन मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर मोहम्मद आदिल आलम और मध्यक्रम बल्लेबाज संदीप जोरा को टीम में शामिल किया है। यह नेपाल की किसी पूर्णकालिक सदस्य के खिलाफ पहली द्विपक्षीय श्रृंखला होगी।आलम ने आखिरी बार अगस्त 2022 में और जोरा ने जून 2024 में नेपाल के लिए खेला था। रोहित पौडेल टीम की अगुवाई करेंगे और दीपेंद्र सिंह ऐरी उनके उप-कप्तान होंगे। गेंदबाजी आक्रमण लेग स्पिनर संदीप लामिछाने पर केंद्रित होगा। बाएं हाथ के स्पिनर ललित राजबंशी, जो पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में हुई टॉप एंड टी-20 श्रृंखला से चूक गए थे, की भी टीम में वापसी हुई है।





पौडेल ने कहा, “हम आश्वस्त और सकारात्मक हैं पिछले दो सालों में टेस्ट देशों के खिलाफ खेलने से अच्छा अनुभव भी मिला है, और जोरा और आदिल आलम की मौजूदगी से टीम संतुलित है।”





Presenting the #Rhinos squad, ready to lock horns with the Windies! #NepalCricket pic.twitter.com/HQiWMiG2Bq — CAN (@CricketNep) September 15, 2025 वेस्टइंडीज टी-20 सीरीज के लिए नेपाल की टीम इस प्रकार है:- रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उप-कप्तान), आसिफ शेख (विकेटकीपर), संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, लोकेश बाम, कुशल मल्ला, मोहम्मद आदिल आलम, आरिफ शेख, संदीप जोरा, करण केसी, नंदन यादव, गुलसन झा, ललित राजबंशी, सोमपाल कामी और शहाब आलम



अप्रैल 2024 में वेस्टइंडीज ए ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज के लिए नेपाल का दौरा किया था, जिसे उन्होंने 3-2 से जीता था। आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम में पांच नए खिलाड़ियों को शामिल किया है और टीम की कमान अकील हुसैन संभालेंगे। यह सीरीज 27 सितंबर से शुरू होगी, जिसके तीनों मैच शारजाह में खेले जाएंगे। इसके बाद, नेपाल 2026 टी-20 विश्व कप के लिए एशिया और पूर्वी एशिया प्रशांत क्वालीफायर के लिए ओमान जाएगा।रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी (उप-कप्तान), आसिफ शेख (विकेटकीपर), संदीप लामिछाने, कुशल भुर्टेल, लोकेश बाम, कुशल मल्ला, मोहम्मद आदिल आलम, आरिफ शेख, संदीप जोरा, करण केसी, नंदन यादव, गुलसन झा, ललित राजबंशी, सोमपाल कामी और शहाब आलम