आयरलैंड ने विश्वकप विजेता भारत को 34 रनों से हराकर किया बड़ा उलटफेर



History in Belfast as Ireland script their first win over India across formats



: https://t.co/6mBPoGJvwG pic.twitter.com/WWPiyfXtaY — ICC (@ICC) June 26, 2026 इस मैदान पर 183 रनों के रिकॉर्ड रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेजी से शुरुआत की और अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदो में अर्धशतक जड़ा। लेकिन इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। ऐसे में यह विश्वक्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा।



INDvsIRE श्रेयस अय्यर का कप्तानी टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू भुलाने लायक रहा और आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने इस प्रारुप में विश्वकप जीतकर आ रही भारतीय टीम को 34 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने खराब फील्डिंग की जिसका खामियाजा टीम को मेजबान टीम क 182 रन देकर उठाना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम ने 9 विकेट लिए। पहला मैच जीतकर आयरलैंड 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। यह किसी भी प्रारुप में आयरलैंड की भारत पर पहली जीत है।इस मैदान पर 183 रनों के रिकॉर्ड रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने तेजी से शुरुआत की और अभिषेक शर्मा ने 22 गेंदो में अर्धशतक जड़ा। लेकिन इसके बाद सभी बल्लेबाजों ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। ऐसे में यह विश्वक्रिकेट का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जाएगा।

इसके बाद भारत लगातार बैकफ़ुट पर जाता चला गया और आयरलैंड के गेंदबाज़ों ने पूरी तरह से शिकंजा कस दिया। हम्फ़्रीज़ और होलार्ड ने तीन-तीन विकेट हासिल किए जबकि जय मूंद्रा ने शिवम दुबे और संजू सैमसन के रूप में अहम विकेट निकाले। मूंद्रा ने अपनी पहली ही गेंद पर सैमसन को पवेलियन चलता कर दिया था। अब भारत को इस सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुक़ाबला 28 जून को खेलना है। और यहां पर भारत के पास सीरीज़ बराबर करने का मौक़ा होगा। हालांकि आयरलैंड के पास सीरीज़ जीतने का सुनहरा अवसर होगा।





वैभव सूर्यवंशी की कमी भारत को खली जिन्हे इस मैच में मौका नहीं दिया गया। संजू सैमसन पांच, ईशान किशन एक, कप्तान श्रेयस अय्यर तीन, तिलक वर्मा 19 और वाशिंगटन सुंदर नौ रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे ने 25 और अक्षर पटेल ने 15 रन बनाये लेकिन लक्ष्य बहुत दूर रह गया। होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।





इससे पहले लोर्कान टकर (50) और गैरेथ डेलानी (49) की शानदार पारियों से आयरलैंड ने भारत के खिलाफ पहले टी 20 मुकाबले में शुक्रवार को नौ विकेट पर 182 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बना लिया।





भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और शुरुआती झटकों से दबाव में आ गई थी मेज़बान टीम। एक समय 51 के स्कोर पर आयरलैंड ने चार विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद कप्तान लोर्कान टकर ने कप्तानी पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया और डेलानी ने भी 49 रनों की पारी खेली और आयरलैंड ने 20 ओवर में 182 रन बना डाले। टकर ने 36 गेंदों की पारी में पांच चौके और दो छक्के लगाए जबकि डेलानी ने 32 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के मारे।





आयरलैंड ने बीच के ओवरों में शानदार वापसी की। 7.1 ओवर के बाद उनका स्कोर 51/4 था और वे मुश्किल में थे, लेकिन नए कप्तान लोर्कान टकर ने अर्धशतक लगाकर टीम को संभाला। उनके आउट होने के बाद डेलानी ने मोर्चा संभाला और डेथ ओवरों में प्रसिद्ध की गेंदों पर लगातार तीन छक्के जड़े। प्रसिद्ध के लिए यह दिन अच्छा नहीं रहा और उन्होंने अपने चार ओवरों में 57 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।





हालांकि, भारत के बाकी दो तेज़ गेंदबाज़ों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर पावरप्ले में। अर्शदीप सिंह और टीम में वापसी कर रहे हर्षित राणा, दोनों को शुरुआत में तीन-तीन ओवर दिए गए और उन्होंने पिच के सपाट होने से पहले शुरुआती मदद का पूरा फ़ायदा उठाया। हर्षित ने तीन तथा अर्शदीप और अक्षर पटेल ने दो-दो विकेट लिए।

