1 रन से दूसरा टी-20 मैच जीतकर आयरलैंड ने हराई भारत को 2-0 से सीरीज

INDvsIRE आयरलैंड ने बता दिया कि पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय उनकी भारत पर जीत एक तुक्का नहीं थी। आयरलैंड ने एक बेहद करीबी मुकाबले में भारत को एक रन से हरा दिया। मैच लगभग पिछले मैच की तरह ही चला जिसमें भारत ने टॉस जीता पर मैच नहीं। आयलैंड ने शुरुआत में विकेट गंवाए फिर भी 150 पार चली गई लेकिन लचर भारतीय बल्लेबाजी ने टीम को सीरीज हरवा दी।











Ireland defeat India to seal the T20I series in Belfast. What a week!#BackingGreen | #IREvIND | #FailteSolar pic.twitter.com/wCflYEfbRu — Cricket Ireland (@cricketireland) June 28, 2026 भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 सूर्यांश शेगड़े, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव



आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए लेकिन भारत अपने 20 ओवर में 153 रन बना पाया। यह भारत की तीन साल में पहली सीरीज हार है। भारत ने कितनी बुजदिली से बल्लेबाजी की इसका अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि पूरी टीम 3 छक्के और 9 चौके मार पाई।1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 सूर्यांश शेगड़े, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव

आयरलैंड: 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोर्कान टकर (कप्तान), 5 बेन कैलिट्ज़, 6 गैरेथ डेलेनी, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 लियम मक्कार्थी, 9 मैथ्यू हम्फ़्रीज़, 10 जय मूंद्रा, 11 मैट होलार्ड

