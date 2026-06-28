आयरलैंड के सामने तूफानी भारतीय गेंदबाजी, भारत ने 154 रनों पर रोका

Publish Date: Sun, 28 Jun 2026 (20:25 IST)
Updated Date: Sun, 28 Jun 2026 (20:34 IST)
INDvsIREआयरलैंड ने एक बार फिर भारत के सामने दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में लड़ने लायक स्कोर बनाया । मेजबान टीम ने इस बार सशक्त भारतीय गेंदबाजों के सामने भी 150 पार का आंकड़ा पार कर लिया। यह मैच लगभग पिछले मैच की हाइलाइट्स जैसा रहा। बस अंतर इतना रहा कि अंत में आयरलैंड को महंगे ओवर नहीं मिले।
अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा ने बेहतरीन गेंदबाजी की और प्रिंस यादव ने अपने डेब्यू पर प्रभावित किया आयरलैंड की ओर से एक बल्लेबाज हैरी टेक्टर ने अर्धशतक जड़ा।
भारत: 1 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 2 अभिषेक शर्मा, 3 इशान किशन, 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6 शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 सूर्यांश शेगड़े, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रिंस यादव
आयरलैंड: 1 टिम टेक्टर, 2 रॉस ऐडेर, 3 हैरी टेक्टर, 4 लोर्कान टकर (कप्तान), 5 बेन कैलिट्ज़, 6 गैरेथ डेलेनी, 7 जॉर्ज डॉकरेल, 8 लियम मक्कार्थी, 9 मैथ्यू हम्फ़्रीज़, 10 जय मूंद्रा, 11 मैट होलार्ड