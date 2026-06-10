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एशियन गेम्स 2026 तक जसप्रीत बुमराह को मिलेगा भरपूर आराम

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Asian Games 2026
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Wed, 10 Jun 2026 (14:55 IST) Updated Date: Wed, 10 Jun 2026 (15:01 IST)
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इंग्लैंड और आयरलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली टी 20 सीरीज़ से जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। एशियाड 2026, आईपीएल 2026 के बाद  पहली बार होगा जब जसप्रीत बुमराह टीम के साथ जुड़ेंगे। जापान के आइची प्रीफ़ेक्चर में 2026 एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। इसका कार्यक्रम वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत की तीन मैचों की वनडे सीरीज़ से टकरा रहा है, जो 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। इसके बाद 6 अक्टूबर से पांच टी20 मैचों की सीरीज होगी।

एशियन गेम्स की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता टी20 फ़ॉर्मेट में खेली जाएगी और 24 सितंबर से शुरू होगी। फ़ाइनल 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। स्वर्ण पदक के लिए भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान, जापान, नेपाल, मलेशिया, हांगकांग और ओमान समेत 10 टीमें मुकाबला करेंगी।

टूर्नामेंट की शुरुआत 24 से 26 सितंबर के बीच क्वालिफ़ायर मुकाबलों से होगी। इसके बाद 28 और 29 सितंबर को क्वार्टर फ़ाइनल खेले जाएंगे। सेमीफ़ाइनल एक अक्टूबर को होंगे, जबकि कांस्य और स्वर्ण पदक के मुकाबले 3 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे।

भारत ने अक्टूबर 2023 में चीन के हांगझोउ में हुए पिछले एशियन गेम में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था। अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल 18.2 ओवर के बाद बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके बाद उच्च वरीयता प्राप्त टीम होने के कारण भारत को विजेता घोषित किया गया था।

2026 एशियन गेम्स की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर के बीच खेली जाएगी। स्वर्ण पदक के लिए बंगलादेश , भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, मलेशिया और चीन की टीमें चुनौती पेश करेंगी। भारत ने 2023 एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट का भी स्वर्ण पदक जीता था। टीम ने फ़ाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया था।


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