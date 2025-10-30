Biodata Maker

जेमिमा रोड्रिगेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे विश्वकप 2025 में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज बनी, छूटे कैचों को भुनाया

WD Sports Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (23:20 IST)
AUSvsIND जेमिमा रोड्रिगेज ने मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम में 127 रन बनाकर महिला एकदिवसीय विश्वकप में ना केवल पहला शतक जमाया बल्कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस विश्वकप में शतक जमाने वाली पहली बल्लेबाज बनी। उनका शतक फीबी लिचफील्ड के शतक पर भारी पड़ा। उनको आज किस्मत का भी बहुत साथ मिला। उनके 2 मुश्किल और 2 आसान कैच छूटे।

वहीं एक रिव्यू पर भी वह बची। यही कारण है कि वह अंत में थकते थकते भी आउट नहीं हुई। जेमीमा जब 80 पार हुई थी तो एलिसा हीली ने उनका बेहद आसान कैच छोड़ा था। वहीं शतक के बाद ताहिला मैक्रगाथ ने उनका आसान कैच छोड़ा। पारी की शुरुआत में फीबी ने उनका एक मुश्किल कैच छोड़ा था वहीं सदरलैंड की एक गेंद पर उनका एक मुश्किल कैच एलिसा हीली ने छोड़ा था।

