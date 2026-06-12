Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






FAB Four बल्लेबाज केन विलियमसन ने कहा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा

Advertiesment
Kane Williamson
BY: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Publish Date: Fri, 12 Jun 2026 (16:07 IST) Updated Date: Fri, 12 Jun 2026 (16:12 IST)
google-news
टेस्ट के फैब फोर बल्लेबाजों में से एक केन विलियमसन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस समय वह कीवी टेस्ट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर है। पहले टेस्ट में उनका बल्ला नहीं चल पाया था और न्यूजीलैंड को बड़ी हार का सामाना करना पड़ा था।तत्काल प्रभाव से लिए गए इस निर्णय का मतलब यह है कि वह दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं होंगे।

विराट कोहली की तरह ही केन विलियमसन भी दस हजार टेस्ट रनों के मुहाने पर खड़े थे लेकिन उन्होंने इससे पहले ही कोहली की तरह ही बल्ला टांग दिया। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड के लिए बतौर कप्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता जो इस सदी की न्यूजीलैंड का दूसरा आईसीसी खिताब है।

साल 2019 में केन विलियमसन अपनी टीम को एकदिवसीय विश्वकप जिताने के भी बेहद नजदीक आ गए थे लेकिन उस दिन फाइनल मैच और सुपर ओवर दोनों टाई हो गया और विश्वकप पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया। करियर की बात करें तो उनके 9515 टेस्ट रन हैं, 7526 एकदिवसीय रन हैं और 2572 टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

खिलाड़ी से लेकर कोच तक राणा जी का जवाब नहीं, पिता हैं सैनिक

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels